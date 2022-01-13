立陶宛受到來自北京的複合式脅迫，德、法持續聲援立陶宛，譴責中國針對立國經濟制裁的霸凌作為。外交部發言人歐江安表示，對於這股團結力量與正義之聲，外交部表示敬佩與感謝。

歐江安說，德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特娜（Franziska Brantner） 近日訪問立陶宛，會晤包括立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），強力聲援立陶宛。此外，法國外長樂德昂（Jean-Yves Le Drian）也發表聲明，表示將以輪值主席國身分推動歐盟反脅迫措施。

歐江安指出，德國、法國、英國、美國，以及許多歐洲國家等紛紛支持力挺立陶宛，譴責中國針對立國經濟制裁的霸凌作為。外交部對於這股團結力量與正義之聲，表示敬佩與感謝。

歐江安表示，歐盟是一個共同市場，遵循經濟互惠互利、市場自由開放的機制，而明顯外力對任一會員國強加的經濟脅迫，無疑也是對歐盟整體市場供應與生產供應鏈的經濟脅迫。

歐江安說，中國的政治霸凌與經濟威迫，不僅阻礙歐洲經貿發展、擾亂國際貿易環境的正常秩序，更對WTO會員國的經濟發展與人民生活造成衝擊。外交部持續籲請所有遵循國際規則的全球民主夥伴，與立陶宛站在一起。