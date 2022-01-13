高雄去年底發生重大酒駕事件，釀成1死3傷慘劇。高雄市警察局為補破網，展開酒駕大執法外，警察局長黃明昭表示，針對80多位酒駕高度累犯危險者，部署警力緊盯夜間活動，預防再酒駕，但高市議員黃文益質疑，執行上有難度，難道不會造成基層員警反彈？

高市議會審議高市府111年總預算案，今審到警察局預算時，不分藍綠議員尤其關注酒駕議題。民進黨高市議員黃文益提到，高雄酒駕如何有效遏止，防止前陣子憾事重演，請警察局具體說明，現階段如何亡羊補牢，不是新聞事件後大執法而已，內部必須深切檢討。

黃明昭答詢時指出，酒駕法制面目前正修法中，而警方採取的大執法沒完沒了，高市10年來有3萬位酒駕紀錄市民，會發簡訊給酒駕市民提醒莫再犯，另針對3年內有2次酒駕累犯部分，派員挨家挨戶拜訪、勸導。

黃明昭更說，針對酒駕高度再犯的對象，丟警力去盯晚上去哪活動，是否喝酒開車，並於餐飲業、飲酒店周圍加強酒駕攔查，同時呼籲業者善盡責任代駕、代叫計程車。另若未來酒駕判決確定，就算獲緩起訴處分，也須做社會服務，要到殯儀館工作，讓酒駕者有所警惕。

對此，黃文益質疑，針對酒駕高度累犯者，警方還要派人盯跑攤，在執行上恐有困難，且員警不會反彈嗎？黃明昭說明，確實很辛苦，而且要耗費很多警力，但高危險酒駕者才80幾位，拜託各分局盯一段時間，讓他有所警惕，後續再檢討。

黃文益追問，警察局長是否認為酒駕刑責太低？個人看法支不支持刑責增加？黃明昭則說，針對河東路這件重大酒駕案，是他建議要用殺人案偵辦移送，他的見解是對於惡性重大，有殺人未確定故意犯罪的犯意，當然要用殺人罪偵辦，法絕對可以有嚇阻作用。

時代力量高市議員林于凱則提到，酒駕大家都希望提高刑責，但很多送到司法機構可以減刑，針對累犯者若要減刑，必須要問被害人家屬意見。黃明昭回應，會將此建議入案，並發文給地檢署參考，警方會善盡建議權。

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