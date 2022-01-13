台中市長盧秀燕（右）、立法院副院長（左）蔡其昌同台進行有獎徵答活動。（王文吉攝）

台中市大甲孟春社區活動中心13日舉行啟用典禮，尋求連任的市長盧秀燕及綠營熱門人選、立法院副院長蔡其昌再度同框出席，兩人同台有獎徵答，場內相敬如賓。不過場外煙硝味濃，蔡其昌受訪時，再提捷運、社宅爭議，讓輿論跟民眾非常不高興，籲盧面對課題。

大甲孟春社區暨聯合服務活動中心興建過程遭遇營造商申請契約終止及經費不足等風風雨雨，歷經4年努力終於完工啟用。盧秀燕開心出席啟用典禮，並特別感謝蔡其昌，表示該工程總預算3178萬元，其中1500多萬元是蔡向中央爭取，感謝副院長協助減輕台中市府負擔。

盧秀燕也稱讚孟春里長黃湘榕是「有毅力的女人」，解決活動中心興建工程遭遇的窘境，大甲區長顏金源則調整計畫重新跑流程。接著盧秀燕邀請蔡其昌致詞，主辦單位安排有獎徵答，蔡其昌、市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌及大甲區長顏金源接力出題，現場氣氛熱絡。

蔡其昌與盧秀燕在場內相敬如賓，未見煙硝味，不過蔡早先在場外受訪時提到，第二選區補選已經結束了，遺留下來包括社宅、捷運路線等爭議問題，輿論跟民眾非常不高興，這是盧市長自己要面對的課題，

蔡其昌指出，台中市的社宅這幾年幾乎沒有太大進度，土地也被賣掉，另外還有捷運爭議，「市長是否能夠保衛人民，站在公平正義角度來處理市政，這些事情都該被檢視、該被監督，盧市長要怎麼改正，人民都在看。」

蔡其昌強調，他是立法院副院長，是這個選區選出來的立委，從中央前瞻預算爭取1500多萬元，協助完成活動中心及日間照顧空間，現階段工作就是做好自己工作及角色，讓台中更好、讓自己選區更好，今天來看看成果如何。