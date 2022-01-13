高雄市長陳其邁今日走訪新興公共托嬰中心，宣布全市28家公托機構托育人員自2022年1月起月薪加碼4600元、廚工加碼2000元，合計將有356名公托機構工作人員受惠，落實「國家跟你一起養」的托育政策，讓現場托育人員直呼是虎年大紅包。

陳其邁表示，今年市府目標在公托部分要達到53處，在去年8月公托的托育比就已達到1比4，今年再加上8月開始，托育等中央補助也會增加，來落實「國家跟你一起養」的托育政策。

陳其邁強調，市府要要解決長期在托育人員的人才落差，因為和準公共化幼教人員薪資差距大概有4000至6000元左右，造成托育人才延攬不易，留不住人才，因此在這裡特別宣布，今年開始原來托育人員平均起薪3萬元，調高至3萬4600元，調升4600元，每年久任的級距，每一年再增加500元的級距，來改善、感謝托育人員。

陳其邁說，托育人員薪資調升後，平均薪資水準大概跟台北、新北達成同一水準，也會比其他六都城市更好，南部地區包括父母親的公托托育需求，仍是年輕爸媽的負擔，因此市府一方面增加公托數量，一方面改善托育人員待遇，讓他們能好好的工作。

高雄市政府社會局表示，市府積極布建公共托育據點，橫向合作盤點國中小等校園空間，連貫托嬰、幼教及國民教育，共融共享提升校園空間運用效益，並以此策略持續擴充公共托育據點，全市跨齡共享校園空間的公托設施，在2022年底將從7處增加到26處，積極實踐「托教一條龍」的公托建置模式。

社會局指出，市府積極推動多項友善育兒措施，減輕年輕家庭負擔，從婦女懷孕即主動關心，提供弱勢孕婦產檢交通補助，生產後有坐月子到宅服務等，自2022年起，市府更加碼提供新生兒出生登記發送「高雄寶貝新生兒禮包」，另也設置28家公共托嬰機構，並計劃於今年底達到53處，持續豐富育嬰資源。

此外，高雄市各區設置有22處育兒資源中心、2輛育兒資源車及7處定點計時托育服務等，讓家長能就近選擇彈性、多元的托育服務，期待讓青年落地生根，打造高雄成為適合生養孩子的幸福宜居城市。