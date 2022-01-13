新竹市長林智堅13日發臉文，把竹北往竹科交通打結及多項交通規畫停滯責任，歸咎給新竹縣政府，認為新竹縣市合併才能解決。縣府批林智堅誤導民眾，指竹科周遭新竹市路段塞車同樣嚴重，不見市府有作為，縣府已有經國橋改善工程、寶山科環路拓寬、台1線替代道路等實質作為，解決交通與合併與否無關，否則上下班也塞爆的大台北，也要合併來解決嗎？

「合併才能解決塞車根本一派胡言！」縣府新聞處長莊淇銘說，竹科發展迅速，就業人口不斷增加，導致周邊新竹縣、市許多路段上下班塞車，這是新竹鄉親的苦，確實需要公部門想方設法解決，縣府一直都積極在規畫執行。

反觀新竹市上班時間西大路、寶山路、光復路、慈雲路、中華路等路段都很塞，卻不見市府有所作為。若合併就能不塞車，那乾脆全島併成一都，一次解決全台塞車問題嗎？

縣府說明，行政院前瞻核定大新竹輕軌內容計畫範圍，其中包括新竹縣「高鐵特定區」及「竹北生活圈」，因此在108年1月新竹縣市首長座談「大新竹共好合作」會議中，楊縣長表達正面、支持態度。

108年以來新竹縣市幕僚共進行7次協商會議，「對於整體路網規劃已有充足規劃討論」新竹市府於109年4月提報交通部鐵道局審議的內容卻未列入縣市多次協商結果，例如輕軌藍線延伸竹北生活圈至新竹市區部分等，結果審議的交通部要求納入新竹縣路廊才會續審。明明是新竹市府沒納入竹縣規劃讓審議過不了，卻推諉責任誤導民眾是竹縣府問題。

此外，縣長楊文科積極推動十大交通建設，其中新竹市府多年來未有進展的台68武陵斷頭橋，縣府已將銜接斷頭橋的台1線替代道路工程完成規畫送往中央爭取經費，而通往竹科最重要的交通瓶頸經國橋，也拿出「新竹縣經國大橋交通改善工程」，已成功獲得中央核定總經費12億6420萬3千元，目前加緊腳步設計中，以實質行動改善竹科進出交通。

莊淇銘指出，6年前立委柯建銘提案，頭前溪兩岸要興建新橋樑，當時定案經費由中央補助，地方款由新竹縣市各半，北端竹縣的地點就選擇在中醫大新竹附醫旁邊，但南端竹市的地點長期卡在土地問題，並未完成都市計畫，橋樑遲遲無法興建。