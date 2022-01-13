英國首相強生（Boris Johnson）前年在防疫封城期間在唐寧街官邸參加飲酒派對引發眾怒，他今天向國會表達「由衷歉意」，但倫敦民眾並不領情仍要求他下台。

強生承認2020年5月英國首度封城時，他曾參加在唐寧街官邸花園舉辦的活動，在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）、甚至是保守黨黨內同僚都敦促他辭職，現在連英國首都倫敦的市井小民也不放過他。

法新社報導，擔任導遊的羅賓斯（Antony Robbins）說：「他是逼不得已才道歉。就我所見，在其他民眾必須遵守規定、犧牲一些個人生活時，強生卻違反規定。」

「我想，強生除了做對的事、辭職，別無其他。」

教區牧師布朗（Majorie Brown）說，強生已經失去領導國家的「道德權利」，選民「不再認為管理眾人之事的人會說實話」。

另一名希望匿名的男子說，此事引發的激烈反彈「展現了英國人的性格，英國人相信公平，絕對無法接受雙重標準」。

他並說：「他們遵守的是一種規定，而我們遵守的是另一種，就是因為這樣的差別待遇才讓英國人那麼生氣，這件事現在可能對強生構成致命的一擊。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110113