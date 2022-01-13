剛任職於創世的陳嘉珮護理師。（創世提供）

護理師陳嘉珮在創世基金會守護植物人20年，本任職於醫院，偶然得知創世植物人背後的辛酸故事，便毅然投入安養照護工作，希望以己之力幫助植物人及其家庭，讓工作更有意義，新店分院成立將滿19年，陳嘉珮特地前來祝賀，並探望當時照顧的院民。

陳嘉珮說，先後服務創世板橋、新店、台北、文山等分院，讓她印象最深刻的是，19年前新店分院剛成立時，復康巴士尚不普及，她與社工很克難地開著公務車，小心翼翼地一一護送植物人從板橋院轉入新店院，相當難忘。

創世新店院將屆滿19周年，陳嘉珮特地前來祝賀，並探望當時照顧的院民王先生（化名），當年因車禍成植物人時正值壯年，如今白髮蒼蒼，但身體健康穩定，孩子也已長大分擔家計，她心中有滿滿的欣慰與成就感，覺得照護工作的辛苦都值得了。這一份感動，也正是護理師們能堅持服務下去的動力。

創世基金會表示，疫情再次升溫，全台醫療量能開始緊繃，首當其衝的第一線醫療人員，進入備戰狀態。安養院的護理師也不例外，自去年5月三級警戒以來，護理師必須隨時監測每位植物人的健康狀態，加強清消，甚至做好留守安養院的準備，全力守護植物人的精神，令人敬佩。

新店分院創立於2003年1月17日，有72個安養床位，19年來累計安養243位植物人，幫助243個家庭脫離困境。盼邀請民眾或企業每月600元，共同出力認助一間寢室（6位植物人）一個月安養經費，集結「小英雄」的力量，一起成為植物人院民的「大英雄」，讓愛持續不間斷。愛心專線：（02）8667-6515分機29植愛英雄小組。