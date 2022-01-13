民進黨新北市議員王淑慧從2011年起利用其姪女、外甥女等人擔任人頭助理，詐領助理費、春節慰勞金等費用高達335萬，2020年依貪汙治罪條例將她起訴。新北地院今判決王淑慧9年徒刑，褫奪公權5年，另外6名涉案助理則被分判6月至2年不等徒刑，緩刑5年，期間須付保護管束。

66歲王淑慧連任多屆議員，曾因「吃紙風波」躍上國際媒體版面，名聲響亮，由於選民服務紮實，深受地方肯定，未料王淑慧卻藉著職務之便，9年來涉嫌詐領335萬助理費。

判決書指出，王淑慧擔任第一屆市議員以來，聘用王姓姪女、謝姓外甥女擔任人頭助理，將公費助理補助費自行挪用，而另2名林姓、魏姓助理雖有實質擔任助理，但確也知悉王淑慧聘用親友擔任人頭助理一事，自願將其帳戶供給王淑慧挪用，並幫忙製作不實文書提交給新北市議會，幫忙詐領助理費。

另外，王淑慧的另名林姓女助理雖真有在替王辦事，但林女擔心助理工作會影響她本來的勞工保險金，便與王淑惠合謀，由游姓友人擔任人頭請款助理費，再由林女從其帳戶領取薪資。

新北地檢署2020年接獲舉報，發動搜索帶回王淑慧等人，當時王淑慧還高喊自己絕對不會貪汙，直至檢方聲押禁見後，才全數認罪。新北地院指出，王淑慧審理間稱其姪女、外甥女只是她的個人「網軍」，負責蒐集輿情、網路評論，因此不能提出工作成果，但2人每月卻領取高於其他公費助理的薪資，痛批其「內舉不避親」。

雖然王淑慧辯稱，有聘請她的胞弟等人擔任助理，並支付薪資，但實際核算後，王淑慧詐領金費仍高於實際支出，詐領財物的不法所有意圖明顯。法官認為，王淑慧詐領金額並不少，關於人事預算的控管，辜負選民所託，傷害人民對於民意代表的信賴，所為當不足取。

而王淑慧在檢調偵辦時，曾意圖透過子女向涉案親友串證，雖然聲押獲准後完全認罪，但事後又否認貪汙犯行，甚至在出庭時稱「你們隨便接到一個檢舉信然後就汙衊，一些完完全全快樂的孩子（按指涉案姪女、外甥女）就被檢察官嚇死了，我不知道他們未來的人生怎樣，因為我覺得這種制度要改，蔡英文的司法改革失敗，這是我的想法」，將過錯推給檢調或司法改革。

法官認為，王淑慧未反省自己過錯，完全不知悔悟，愧對於其擔任民意代表身分，欠缺自覺反省之能力，莫此為甚，應予嚴厲非難，因此依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，判處9年徒刑、褫奪公權5年，全案可上訴。