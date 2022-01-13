台灣證券交易所董事長許璋瑤指出，上市公司連續兩年繳出優異表現，營收、獲利都大幅成長，全年獲利可望達到4兆元，帶動集中市場60年以來最繁榮興旺的一年，交易量、指數都創下新高，首次達到18000點，連續三年漲幅超過2成。去年底上市櫃總市值62.1兆元，折合2.2兆美元，首次超越韓國，台灣資本市場日益壯大。

最近兩年全球經濟普受疫情影響，但我國則有優異的經濟表現，去年經濟成長率高達6.1％。展望未來，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，供應鏈問題亦可獲得改善，加上5G車用電子、高效能運算等新興運用需求持續暢旺，國內深具製程領先優勢的半導體製造業者積極擴廠，將帶動整體產業接續發展。目前各主要預測機構認為今年國內經濟仍可達4％以上成長，上市公司營運亦將維持最佳狀態，國內股市可望穩定發展，但目前全球仍存在疫情、通膨、升息等不確定因素干擾，仍須審慎因應。

證交所統計，2021年整體上市公司前三季獲利突破3兆元，全年可望突破4億元創下新高，國人參與股市投資意願顯著提升，最近2年總開戶人數增加非常快速，2021年新增開戶達77萬人，比過往約20萬人顯著增加，總開戶人數超過總人口半數達1201萬人。

全年有交易人數550萬人續創紀錄，較過去約300萬人顯著增加，尤其20至30歲年輕族群最為熱烈，開戶人數近2年每年增加20萬人，占其總人口比重從5年前25％大幅提高至44％，為國內股市注入新的活水。

許璋瑤指出，上市家數已經逐漸恢復，去年申請上市30家，為2017年以來最多一年，主要企業掛牌都會觀望市場氣氛，因此2021年上市18家，又有10多家集中在第四季，預期今年IPO上市家數會明顯恢復。