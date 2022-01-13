保瑞(6472)2021年併購效益顯現，營收創歷史新高，董事長盛保熙說，子公司保瑞聯邦需要的資金和人才越來越多，預計將在今年Q4登錄興櫃，布局旗下經銷代理事業。他說，未來保瑞持續專注CDMO事業，拓展大分子領域事業版圖，而保瑞聯邦將會專注全球藥品代理與經銷，一起為集團創造更大的營運綜效。

據全球市場研究機構TrendForce報告指出，全球藥品市場預期至2023年可成長至約1.55兆美元，其中中樞神經領域用藥大幅成長。盛保熙說，藥品代理與經銷市場佈局是2022年營運重點之一，今年起正式啟動的CDMO與「代理經銷」雙引擎、雙公司專業分工策略，將為營運及獲利再創新的里程碑。

保瑞所生產用於帕金森氏症的長效型療效膠囊-瑞多寧(Numient，外銷名為Rytary)繼日前正式在台取得健保用藥給付資格，保瑞也獨家取得該款產品於中、泰、日、韓等亞洲11個市場的代理銷售權，目前正與部分國家積極洽談相關銷售事宜，並已進入最後階段。

保瑞加拿大廠去年12月雖適逢歐美聖誕假期，約有兩周時間停工，但因有相關調節因應，單月營收維持平穩，2021全年度營收高達49.6億。此外，為強化營運綜效，集團於2021年整合旗下藥品與保健品之代理與經銷事業，以子公司保瑞聯邦為品牌，透過保瑞於國際市場建立的品牌知名度與代工平台優勢，將助益保瑞聯邦未來於全球市場拓展經銷代理事業，藉由CDMO與代理經銷兩大業務主軸分工，也能讓保瑞聯邦有機會爭取到更多原本代工廠以外客戶的代理經銷權。