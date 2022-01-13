李女因為沒戴安全帽和口罩被警攔查。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名55歲的李姓女子中午跟姊妹淘到小港區大坪頂聚餐，酒過三巡後，喝得醉茫茫的她竟騎車準備回家，途中因為沒戴安全帽和口罩被警方攔查，一測酒測值高達0.68MG／L，沒想到一查她竟已經有3次酒駕前科。

小港分局高松派出所員警10日15時45分執行取締酒駕勤務時，行經小港區山明路307巷時發現一名女子騎乘機車沒戴安全帽、也沒戴口罩，隨即將人攔下，談話中就聞到她身上散發出濃厚酒味，準備酒測時，她嘆：「慘了！又被抓了」，沒想到一測酒測值高達0.68MG／L。

該名55歲的李姓女子當天中午是跟姊妹淘到小港區大坪頂聚餐，餐會中喝了酒，酒後竟騎車準備要回苓雅區，所幸被警方攔查下，但調查發現，無業的李女，竟有三次酒駕前科，分別於2015年1次、2018年被抓2次，一共3度被查獲酒駕，沒想到李女仍不知悔改、心存僥倖，執意酒後駕車，全案依涉嫌公共危險罪嫌移送法辦。

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