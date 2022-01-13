證交所董事長許璋瑤指出，證交所去（110）年獲利表現亮眼，稅後盈餘達103億元，每股盈餘（EPS）達12.3元，獲利及EPS均創歷史新高。

鈊象 去年稅前EPS達80.79元
富邦金大賺1446億元 連13年蟬聯金控每股獲利王
#EPS #證交所 #大賺 #許璋瑤 #獲利