證交所去年大賺103億元 EPS達12.3元 13:102022/01/13 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所董事長許璋瑤指出，證交所去（110）年獲利表現亮眼，稅後盈餘達103億元，每股盈餘（EPS）達12.3元，獲利及EPS均創歷史新高。 鈊象 去年稅前EPS達80.79元 富邦金大賺1446億元 連13年蟬聯金控每股獲利王 #EPS #證交所 #大賺 #許璋瑤 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐泰2021年每股賺5.15元 04:102022/01/12 證券．權證 《熱門族群》電信三雄最會賺 中華電去年EPS 4.61元 07:442022/01/11 財經 富邦媒 營收月季年刷同期新高 04:102022/01/11 產業．科技 新光金去年大賺 今年首重穩住獲利 04:102022/01/13 證券．權證 台商布局全球 留意BEPS新制 15:332022/01/11 財經 證交所12日審議晉弘股票上市案 12:212022/01/11 財經 貨櫃三雄 去年總營收破兆 04:102022/01/11 產業特刊 宏碁集團第七家IPO 海柏特 股票公開發行 04:102022/01/13 證券．權證 證交所審議通過晉弘股票上市案 18:352022/01/12 財經 證交所110年度中介機構頒獎 元大證券奪三冠王 19:552022/01/11 財經 「代銷天王」海悅國際總經理王俊傑：房市榮景能見度 看到上半年 04:102022/01/11 財經要聞 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。