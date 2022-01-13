43歲的女星林子瑄，當年因神似第一名模林志玲，而有「小林志玲」的外號，不過情路卻相當坎坷，除了19歲就未婚生子外，兩段婚姻最後都以離婚收場，甚至背上龐大債務。如今離婚已逾十年的林子瑄對感情早已看開，自爆已經沒有再婚打算。

林子瑄在2006年與補教名師楊正結婚，兩人認識時林子瑄就已有了婚前生的大兒子，不過該段婚姻只維持短短的1年多就結束。2008年林子瑄與同是演藝圈的男星劉至翰再婚，並生下次子，三年後因劉至翰外遇再次以離婚收場，連續經歷兩場失敗婚姻，又需要獨立撫養兒子，林子瑄開始積極拍戲養家。

林子瑄離婚後看盡人情冷暖，轉戰商場打出一片天。（圖／中時資料照）

無奈造化弄人，林子瑄因為欠下近600萬元債務，在拍戲時被債主追上門討債，害得她不只戲份消失，圈內人也紛紛走避，為了養家以及還債只得經營起網拍及直銷生意。沒想到在商場上闖出一片天，轉戰直播圈也有好成績，因而逐漸淡出演藝圈。

林子瑄前夫劉至翰（右）與當年的小三Vivian（左）成婚，六年後卻再度離婚，還欠下近千萬債務。（圖／中時資料照）

林子瑄2011年離婚至今已超過10年，她透露雖然身邊不乏追求者，但她並沒有再婚的打算，更表示自己已經更年期無法懷孕，不如保持單身生活更開心。反觀前夫劉至翰不僅再度因外遇而離婚，還因投資副業失敗欠下千萬債務，還牽連第二任前妻也得跟著一起還債，如今成了「斜槓中年」，除了藝人之外還得當房仲、直播賣貨才能支撐，真的只能說「風水輪流轉」！