空汙來源以汽車為大宗，新北市環保局將在25日公告「板橋公車站與板橋轉運站」為新北市第二處「空氣品質維護區」，柴油大客車行經板橋雙站需取得有效期限內自主管理優級或同等級以上章，違反者將可以《空汙法》處500元以上6萬元以下罰鍰，可按次處罰。

環保局長程大維表示，新北市柴油車輛設籍數約10萬輛，為全國排名第二高縣市，為有效管制柴油車密集行駛區域，降低空氣汙染物排放，2020年9月25日公告「臺北港及其周邊道路」為全國第一處空氣品質維護區，全時禁止一年內未經全國任一縣市檢驗合格之一、二期柴油車進出空維區，管制至今已依法告發432輛違反車輛，平均一年減少132噸PM2.5及2533噸NOX。

環保局說，現將「板橋雙站」劃設為本市第二處空氣品質維護區，希望複製過去成功的管制經驗，大幅降低汙染排放。

環保局表示，使用運輸模式推估新北市移動源各車種空氣汙染物排放量，其中NOX及PM2.5汙染主要排放來源為柴油大貨車及柴油大客車，板橋雙站為新北市重要交通樞紐，鄰近板橋火車站、高鐵站及捷運站，周邊又多為住宅區，平均平日進出之大客車車輛數近2800輛次，搭乘人次約3.8萬人次。

設定空品維護區後，未來將透過智慧車牌辨識系統、路邊攔檢等稽查方式，加強管制行駛於板橋雙站之柴油大客車。

環保局也呼籲，未符合管制規定柴油大客車車主，應盡速至全國各柴油車動力計排煙檢測站檢驗並取得有效期限內自主管理優級或同等級以上標章，以免受罰。