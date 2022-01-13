【旅遊經 洪書瑱報導】冷冷的空氣，讓人不僅想追雪，更想念起出國滑雪的冬季浪漫，韓國一直以來都是國人出國滑雪的國度之一，韓國觀光公社為了彌補國人無法到韓國滑雪的念想，於1/15本週六起，舉辦【開箱韓國 從心啟航】活動，除了在活動場域佈置了下雪、滑雪的場景及滑雪，還可以透過線上與現場任務參與，帶領民眾體驗韓國冬季之美的同時，也邀請大家分享韓國相關照片，並一起許下下一趟前往韓國旅行的心願。

「開箱韓國 從心啟航」於1/15-1/23在微風松高（松高路大門戶外廣場）熱烈展開、重現繽紛的韓國冬季氛圍。活動會場將設有精心打造的滑雪場纜車，並且會不定時噴出雪花，來到現場彷彿身臨其境，浪漫的氛圍營造出一個絕美的打卡點。為了讓民眾也能體驗到韓國知名的冬季運動──滑雪，韓國觀光公社提供滑雪模擬機，搭配沉浸式雪場螢幕，讓台灣的朋友可以在此盡情體會滑雪的樂趣，增添享受韓國冬季活動的實感。同時，於現場填寫線上活動問卷並完成韓國觀光公社台北支社FB按讚，也會額外獲得限量刻有可愛吉祥物KINGDOM FRIENDS的精油口罩釦。值得一提的是，只要在纜車區現場拍照上傳完成線上活動中的許願任務，除了可參加抽獎之外，還可立即加碼獲得限量免費咖啡券一張或VR眼鏡一份。

而無法來到現場的朋友，同樣地參加在微風松高同時進行的【上傳照片許願】、【冬季問券】二項線上活動任務。不論在現場或直接參與線上活動任務的朋友，只要在1/15-1/23於活動頁面上傳「與韓國相關照片」，並寫下想出發韓國的心願，皆有機會抽中SAMSUNG Galaxy Tab S7、 SAMSUNG Galaxy Watch4、韓國鍋具組等多項好禮；而即日起至2/28完成問卷填寫，即享有抽免費咖啡的機會，高達1200杯在冬季也能感受溫暖！

此外，韓國觀光公社即日起也分別於台北及高雄滑雪學校（至2/28）、台中滑雪學校（至2/14）舉辦【冰紛韓國 邀你同樂】活動。滑雪學校裡特別設置了韓國相關滑雪佈置，歡迎大家在享受滑雪運動之餘，不妨至韓國滑雪場地圖背板前拍照打卡，現場亦有KINGDOM FRIENDS手拿板與立牌，讓虎宗、武熊、鵲尼可以與大家同樂！

韓國觀光公社台北支社 李長儀支社長表示，在疫情持續的生活中，期望能夠藉由這次【開箱韓國 從心啟航】活動，帶領民眾重溫韓國冬季的氛圍！相關訊息可至活動官網查詢！