迎來台灣虎航開航後的第一個「虎」年，台灣虎航今日發表彩繪機，台灣虎航董事長陳漢銘也宣布，考量企業永續經營及品牌效益，向欣豐虎航正式購回「台灣虎航」品牌所有權，成為全世界唯一使用此品牌的航空公司，為台灣虎航的品牌聲量再加分。

此次合作，由董陽孜老師為台灣虎航親自創作「虎虎生風」四字，並將其彩繪在機身編號B-50015的航機上，不僅是董陽孜的藝術作品首次躍然於飛機機身的巨幅創作，「虎虎生風」機是亞洲地區的首架文字彩繪機，向各國旅客宣揚文字藝術之美，自今日起，「虎虎生風」機將正式啟航，搭載各地旅客們，飛往其旅程的目的地。

面對疫情衝擊，台灣虎航仍逆風前行，在過去2年來，推出許多創意行銷活動都獲得市場好評，2021年迎來兩架A320neo新機。陳漢銘表示，隨著各地疫苗施打率的提升，各國邊境可望逐漸開放，邁入虎年，台灣虎航已做好復航的萬全準備。

陳漢銘表示，不只希望帶領台灣虎航重返天際，也正式報名機師培訓課程，準備考取自用駕駛員執照(Private Pilot License PPL)，藉此精進航空相關的專業知識，對於未來在營運策略上也能有如虎添翼的助益。

陳漢銘表示，在審慎評估各國疫情已逐漸獲得控制後，於去(2021)年11月17日開賣2021冬季班表部分航線，包括桃園-澳門、桃園-東京成田、桃園-大阪關西及桃園-首爾仁川，宣布重返天際，更於12月28日向臺灣證券交易所申請有價證券上市，為2022年的到來，做好萬全準備，提供旅客更優質且超值的搭乘體驗。