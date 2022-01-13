鄉長劉啟帆表示，感謝所有長居在此的先人及家屬同意，去年全數遷葬至12公墓，順利在年底前完成整地與綠美化，讓公園搖身一變成適合散步、踏青的公園綠地。(公所提供／吳建輝南投傳真)

11公墓的祖墳及家族墓較少，當時評估公墓內約的墓基約有200門，後續公所徵詢家屬同意，不斷努力後，才完成所有遷葬工作。(公所提供／吳建輝南投傳真)

魚池鄉公所為了活化土地，自2020年12月完成11公墓的遷葬後，著手規劃整建綠地公園，終於在農曆年前完成，也讓當地民眾或外地遊客，多一個休閒的好去處。(公所提供／吳建輝南投傳真)

南投縣魚池鄉公所為活化土地，將禁葬的魚池11公墓改造成千坪公園，透過全面植樹及綠化，讓民眾多一個可以休閒遊憩的公園，鄉長劉啟帆表示，感謝所有長居在此的先人及家屬同意，去年全數遷葬至12公墓，順利在年底前完成整地與綠美化，讓公園搖身一變成適合散步、踏青的公園綠地。

說到魚池可能許多人很陌生，但一說到日月潭就不可能沒人知道，日月潭就位在南投縣魚池鄉內，每年吸引數百萬遊客朝聖，魚池鄉公所為了活化土地，自2020年12月完成11公墓的遷葬後，著手規劃整建綠地公園，終於在農曆年前完成，也讓當地民眾或外地遊客，多一個休閒的好去處。

劉啟帆說，11公墓的祖墳及家族墓較少，當時評估公墓內約的墓基約有200門，後續公所徵詢家屬同意，不斷努力後，才完成所有遷葬工作，除了感謝所有民眾配合，也要謝謝辛苦的公所同仁，讓11公墓這塊共5010平方公尺的土地，得以活用。

魚池鄉公所表示，往年清明掃墓都會發生零星火災，造成消防人員疲於奔命，而目前完成11公墓的遷葬後，將可大幅減少火災發生，也一改過去雜草叢生、險惡環境的亂象，讓墓地轉型成民眾都會喜歡聚集的活動空間，進而提升民眾生活品質。