NHL推薦賽事 : 1/16(日)，02:00 納許維爾掠奪者@波士頓棕熊

素有「東區野獸」之稱的波士頓棕熊本季防守陣容大震盪，競爭力大不如前，目前在大西洋組排名第四，落後第三的楓葉高達9分。而過去以鐵桶陣聞名的納許維爾掠奪者近兩季前場陣容大升級，逐漸擺脫以往貧攻的陰霾，上週拉出一波四連勝後，積分一舉超越藍調，躍居中央區榜首。雙方本週日凌晨將進行本季的第二次交手，棕熊過去引以為傲的防守本季已不具威攝力，此戰恐怕難以阻擋銳不可擋的掠奪者。

棕熊本季雖然少了回到捷克發展的克雷伊奇(David Krejci)，但去年因傷所困的帕斯特納克(David Pastrnak)本季相對健康，替補席上還有前狀元郎霍爾(Taylor Hall)助拳，進攻效率與上季相去不遠。但明星門將拉斯克(Tuukka Rask)去年無預警宣布退休後，打亂了棕熊的陣容布局，提早被推上前線的史瓦曼(Jeremy Swayman)還沒有足夠經驗扛下主戰門將，防守穩定度與拉斯克相去甚遠。雖然棕熊近期找回拉斯克重作馮婦，但拉斯克已超過半年沒有面對高強度的賽事，能否複製過去的防守成績仍是未知數。

掠奪者曾於2017年闖進史坦利盃決賽，但在第5、6戰接連遭到匹茲堡企鵝完封，與隊史首座冠軍金盃擦身而過。2017年賽季結束後，球團意識到單靠防守很難在季後賽取得好成績，於是陸續盤來了格倫蘭德(Mikael Granlund)與杜欽(Matt Duchene)，與約翰森(Ryan Johansen)組成前場核心。經過兩個賽季的磨合，掠奪者進攻隊型漸趨成熟，團隊場均進球從上季的2.70提升至本季的3.08，以往為人詬病的以多打少成功率也大幅躍升至25.8%(上季17.6%)。防守層面，門將薩羅斯(Juuse Saros)表現穩定，本季救球率92.2%高居聯盟第二，出賽29場中有24場的失球低於3球，出色的護門能力也彌補了掠奪者後防深度不佳的缺點。

棕熊近期進攻端有不錯的發揮，但門戶洞開的防守拖垮了球隊戰力，近5場主場場均失球高達3球，期間苦吞1勝4敗。而掠奪者的進攻效率仍維持不墜，搭配薩羅斯的出色防守，在西岸客場之旅陸續擊退國王與黃金騎士，1月客場戰績3勝0敗，狀態處於高峰，此戰在棕熊不設防的情況下，可望延續客場連勝紀錄，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。