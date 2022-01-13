美驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin，DDG-89）艦長翹腳，和副艦長在南海監看中國航母「遼寧」艦

2021年春，美國海軍神盾驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin，DDG-89）奉命在南海監視中方航母「遼寧」艦，並讓世人得知，他們距離這大傢伙有多近。

據《商業內幕》（Business Insider）網12日報導，一位美國海軍將領周二說，這次與中方航母的近距離接觸，還有北京的反應，已成為艦上官兵引以為傲的事。2021年4月時，「馬斯廷」號航行到「遼寧」艦的視距內，並將相關照片公諸於世。

美國海軍太平洋艦隊水面部隊指揮官基奇納（Roy Kitchener）在美國海軍水面艦協會（SNA）全國研討會中說，這次行動證明了美國海軍的「膽識」和技能。他並指出，艦上官兵陶醉在中方的譴責中。

此外，基奇納說，「馬斯廷」號上的官兵在某一刻突然意識到，中方航母編隊的護航軍艦在某種程度上都退開，而他們了解到，解放軍對航母的相關作業有某些限制。然而，他指出，「馬斯廷」號並沒有那些限制，所以繼續前進，他們找了個好位置，大家並肩而坐，花了好一段時間拍照，還做了其他的事。

美驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin，DDG-89）艦長翹腳，和副艦長在南海監看中國航母「遼寧」艦

其中一張最引人矚目，並火速傳開的照片，就是「馬斯廷」號艦長布瑞格斯（Robert J. Briggs）4月4日翹著雙腿，好整以暇，和副艦長斯萊（Richard D. Slye）從艦橋操舵室外監視數千公尺外的「遼寧」艦。而廣泛解讀，這是美國在向中方海軍傳遞信息。

接下來幾星期，北京官員譴責「馬斯廷」號，痛批艦上美軍持續對中方艦艇編隊近距離偵察，嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，「性質十分惡劣」。不過，美國官員否認了相關指控。

基奇納說，當時他們雖然必須稍加處理，但最後這是個好故事。他並透露，艦上官兵把這次遭遇做成軍服上的臂章，以資紀念。而臂章底部除了有「馬斯廷」號的縮寫和舷號外，還寫了「non grata」這幾個拉丁文。當基奇納問艦上人員，那是甚麼意思時，他們回答，那是北京給美國國務院的聲明，擺明了「馬斯廷」號是討厭鬼，在南海再也「不受歡迎」。

不過，基奇納說，這起事件說明了美國海軍接受訓練所要執行的任務，而「馬斯廷」號官兵證明，他們為自身任務團結一致。