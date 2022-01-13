日本境內COVID-19疫情迅速擴散，厚生勞動省預定本月20日召開專家會議，擬將疫苗接種年齡從現行的12歲以上，下修到5歲以上；第3劑與第2劑的接種間隔也擬縮短為7個月。

日本放送協會（NHK）統計，昨天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1萬3244例，是去年9月4日以來，時隔約4個月的新高。

日本去年5月將美國輝瑞（Pfizer）疫苗接種年齡放寬到12歲以上，去年11月申請將5歲至11歲孩童也納入輝瑞疫苗接種對象。

厚生勞動省（類似台灣衛生福利部）目前正基於國外臨床實驗的數據，審查對孩童接種輝瑞疫苗的有效性與安全性，預定本月20日召開專家會議，屆時可望通過放寬5歲以上孩童接種輝瑞疫苗。

目前日本允許的疫苗接種年齡，輝瑞與美國莫德納（Moderna）疫苗為12歲以上、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗為40歲以上。

日本政府本月11日宣布的防疫措施中，即包括儘早為有意願的12歲以下孩童接種疫苗，厚勞省要求地方政府準備從3月起為孩童接種。

防疫政策中也提及，一般民眾接種第3劑疫苗將提早從3月展開。

每日新聞報導，日本政府擬將目前原則上接種第3劑疫苗需與第2劑間隔8個月以上的規定，修改為一般民眾可縮短1個月、間隔7個月以上即可接種；醫療從業人員與高齡者等約3100萬人，間隔期間已決定可縮短1至2個月。

另因Omicron變異株傳染迅速，許多醫療工作人員因成為密切接觸者而被隔離，導致醫界人力不足，厚勞省已通告各醫療機構，醫療人員若已完成接種疫苗且每天進行檢驗，不必隔離14天即可回歸職場。

日本首相岸田文雄今天說，為在疫情急速擴大下仍可維持社會機能，正考慮鬆綁密切接觸者須在防疫旅館等處隔離14天的規定。

內閣官房長官松野博一上午在記者會上表示，國外研究顯示，Omicron變異株的潛伏期比Delta變異株來的短，密切接觸者的隔離期間等規定，將儘速進行討論。