中國大陸取消部份來自美國的航班。

Omicron肆虐全球，礙於境外移入病例持續增加，大陸航空監管機構今年以來已經大砍70架美國飛大陸航班，華府昨（12）日對此表達抗議，並警告將會採取相應措施。

中國民用航空局昨日宣布，南方航空從洛杉磯飛廣州的航班CZ328檢測出10例境外移入病例，自31日起暫停4架該航班營運；此外，美國聯合航空（United Airlines）從舊金山飛上海的航班UA857新增7例境外移入病例，自24日起暫停2班該航班營運。加總起來，昨日一共有6班來自美國的航班被取消。

路透社報導，礙於境外移入病例大幅增加，今年以來大陸一共取消70個來自美國的航班。

對此，美國運輸部（USDOT）發言人昨日表示，「中國的行動與美中空中運輸協定（U.S.-China Air Transport Agreement）下的義務不符，我們正對此與（中國政府）交涉，我們保留採取適當監管措施的權利。」

中國大陸駐華府大使館並未置評。

代表聯合航空、達美航空（Delta Air Lines）及美國航空（American Airlines）的貿易組織美國航空協會（Airlines for America）表示，「美國航空業者正在與美國及中國政府溝通，設法將對旅客的影響降至最低。」

在昨日發布的航班取消令之前，美中之間每周約有20個航班往來，遠低於疫情爆發之前每周超過100個班次的運輸量。

不只美國，大陸也取消來自其他國家的航班，包括昨日停飛來自法國及加拿大的6個班次。

Omicron肆虐下，美國確診人數創新高，被取消的美國航班激增。

大陸也幾乎對旅客關閉邊境，中國民用航空局9月表示，目前國際航班班次已大幅縮減至每周約200架次，相當於疫情之前運輸量的2%。