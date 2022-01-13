歷經長達941天，勇士射手湯普森(Klay Thompson)終於重返NBA賽場，「浪花兄弟」合璧重出江湖！湯普森目前復出的兩場比賽都上場20分鐘，分別17分以及14分，而且三分球命中率都接近四成，可見其傷後恢復得宜，正所謂「兄弟同心 其利斷金」，原本防守聯盟第一的勇士，再加上湯普森與柯瑞(Stephen Curry)超高效率的雙重進攻威脅，聯盟各隊紛紛剉咧等，目前台灣運彩勇士隊奪冠的賠率有4.5倍，值得提早投資！

台灣時間1/14週五上午08:30勇士即將與東區強權公鹿一戰高下，兩軍近三年有過三次交手，前兩場公鹿分別以9分(2020/1/9)及39分(2020/12/26)之差取得勝利，2021年4月7號上一次對戰則由勇士以122:121雪恥成功。論本季陣容，勇士的後場陣容較為豪華，公鹿則是前場(禁區)實力更為強硬，週五之戰勇士的籃下悍將格林(Draymond Green)可能來不及歸隊，這將讓以衝撞禁區作為得分主要手段的公鹿字母哥(Giannis Antetokounmpo)更有發揮空間。

喜歡運彩的朋友們這場比賽可以參考大小玩法的『大分』選項，其原因有二，首先公鹿的PACE(平均每48分鐘攻守回合數)偏快99.8聯盟第7，是一支喜歡快速推進的隊伍，字母哥搶到籃板一條龍殺到對方籃下的進攻模式層出不窮，此舉會加速雙方攻守節奏。再來兩隊都是三分出手佔比極高的球隊，平均每次出手勇士與公鹿有46%和44%是投三分球(分別排名聯盟第2和第5)，場均三分球進球數來到14.2和14.3(排名聯盟第4以及第3)，如此大量的三分出手，只要命中率沒有太糟想必是一場精彩的飆分大戰！