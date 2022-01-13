北投黑幫份子楊志豪，去年4月犯下媽祖文化槍擊案，又為了小弟陳萬霖遭人「出老千」，去年12月設局將步出賭場的林姓男子押上車，繞行北投山區1小時，威脅提出解決方法，士林地檢署偵結，認定楊、陳2人將林男控制在車內，涉犯妨害自由罪，依法起訴。

楊男去年4月不滿民進黨台北市黨部前召集人趙映光兒子趙介佑，與郭姓男子開槍示威，躲藏的10幾天後落網，經檢方羈押2月獲釋，案件還在法院審理中，楊離開監所半年，聽聞小弟陳萬霖去賭場遭林男等人欺負，決定要找替小弟討回來。

楊男去年12月1日得知林男與妻子和胞弟在北投中央南路一處賭場，早上9點多與陳男埋伏在巷口，趁4人步出賭場，亮出外型像槍枝的器械，喝令4人交出手機不要報案，並狹持林男上車，要求王男開車繞行陽明山區1個多小時，在車上協商超過200萬的賭債。

林男遭擄走後，妻子與胞弟駕駛另一台轎車前往派出所報案，警方在北投秀山路一處攔停轎車並救出林男，楊與陳早已下車逃跑，警方循線逮人後，楊否認犯案，辯稱是怕對方糾眾找人，要求大家交出手機，並否認持槍。檢察官認為，楊等2人將林押走，阻止妻子等人報警，涉犯妨害自由罪。