中美晶(5483)今天除息，開盤跳空達新台幣231元上演「秒填息」，盤中最高價一度來到236元，但午盤後股價略有獲利了解結壓，由填息轉為貼息，盤中股價最低來到227元。

中美晶透過轉投資，串起第3類半導體產業鏈。目前中美晶持股環球晶(6488)51.17％、投資宏捷科(8086)22.53％股份、持股朋程(8255)21.31％，由環球晶負責材料（基板與磊晶），朋程為汽車整流二極體、宏捷科主攻晶圓代工。

中美晶今天除息，每股配發3.5元現金，其中，盈餘每股配發0.1067元現金股息，資本公積每股配發3.3933元現金；現金配發總額20.51億元，預計2月18日發放。

中美晶去年底參與Transphorm的私募，斥資1500萬美元入股Transphorm，其中包含去年8月份初始投入的500萬美元，以每股5美元取得Transphorm普通股股權。Transphorm Inc.是GaN半導體的先驅，生產並供應高效能、高可靠性的GaN功率轉換元件；中美矽則是全方位的綠色能源整合供應商，同時也是全球前三大矽晶圓製造商環球晶的母公司，雙方策略結盟，將在快速成長的GaN市場中積極擴大供應鏈。