衛福部全力圍堵Omicron，具有醫師背景的前民進黨立委沈富雄今天批評，「清零Omicron是一場奢侈、浪費、無厘頭的鬧劇」，他以目前全球因應疫情作法與台灣做對比，質疑當今年第二季末，歐美諸大國的「自然免疫」加「疫苗免疫」超過70％時，「台灣如何面對隨時到來的全面解封？」

沈富雄在臉書引用美國白宮首席防疫顧問佛奇11日的說法：「不論有沒有接種疫苗，大概每個美國人都會感染Omicron。」世界衛生組織歐洲區主任也說：「未來6到8週，歐洲半數以上人口將感染Omicron」。

他說，反觀台灣，我們正在上演一場場跟此反差極大的鬧劇：每天下午兩點，五漢準時氣定神閒地向國人報告每一個編號的新確診案的來龍去脈，圖示他們的傳播鏈及足跡。「佛奇看了一定非常羨慕我們的奢侈」。

另外，中壢一個國小學生確診，全班停課；桃園7個銀行員確診，6個學校停課。他質疑，這在人力物力上又是何等的浪費！

至於入境旅客已打兩針疫苗而採陽的，不管有無症狀，直接用防疫專車送負壓病房「治療」。篩陰的則送防疫旅館隔離兩周。沈富雄認為，這是用對付delta手段對付Omicron，在醫學上是過份（Excessive）。

他知道95％以上的國人對這些一成不變的防疫做法都沒有怨言，對目前的成果都表示肯定，「所以我也就無言以對」。醫界一些自封的專家們甚至眾口一辭地說「春節泡湯了！」、「要升三級警戒了！」、「陳時中指揮官太鬆了！」，他說，這些人學問沒有問題，但見識何以如此，他實在百思不解。

沈富雄表示，他現在感到好奇的是，當今年第二季末，歐美諸大國的「自然免疫」加「疫苗免疫」超過70％時，台灣如何面對隨時到來的全面解封？