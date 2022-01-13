台中市養工處處長彭岑凱（左）說明道路現況。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔（左二）及市議員賴朝國（左三）爭取1400萬元灌溉溝渠加蓋並拓寬道路。（王文吉攝）

台中市潭子區環中東路1段158巷銜接北屯區敦富路路幅狹隘，不僅會車不易，常有車輛擦撞紐澤西護欄。立委楊瓊瓔及市議員賴朝國13日邀集相關單位現勘，建議灌溉溝改做雨水箱涵，以拓寬道路。台中市養工處允諾籌措1441萬元經費，預計2月中旬動工、6月底前完工。

賴朝國指出，北屯區敦富路沿線有捷運機場、COSTCO及總站夜市，道路寬敞，但銜接潭子區環中東路1段158巷往環中東路約300公尺路段，路寬僅4.5公尺到6公尺不等，路幅突然大幅縮減，不僅會車不易，時常發生交通事故，也有駕駛未注意車前狀況，擦撞紐澤西護欄。

楊瓊瓔表示，北屯區重大公共工程陸續完工，人口突破29萬人，是台中市人口最多的行政區，鄰近的潭子區人口也成長快速，將近11萬人。潭子居民往來北屯區及COSTCO、捷運機場站的環中東路1段158巷，路寬僅4.5公尺，上下班必塞，且車輛爭道，常發生擦撞事故。

楊瓊瓔及賴朝國均建議灌溉溝改做雨水箱涵，以拓寬道路寬度，提升用路人的安全。

台中市養工處處長彭岑凱說明，該路段受灌溉排水溝限制，致路寬不足，確實有改善必要。養工處將重新施作溝渠，並採用箱涵加蓋方式以提高排水灌溉功能，並增加路寬。

彭岑凱表示，將籌措1441萬元工程經費，拓寬長度約為154公尺，路面將從4.5公尺拓寬為9.5公尺，預計今年2月中旬動工，6月底前完工，施工完成後，能有足夠之車道空間，提升行車安全，使敦富路北上不再壅塞。