成功大學資訊工程學系特聘教授蔣榮先團隊以「MedCheX：AI輔助胸腔X光片判讀系統」，透過網路免費開放使用，造福醫療資源不均、缺乏合格醫師地區的病患，獲選聯合國教科文組織人工智慧國際研究中心（IRCAI）評比為全球前10名頂尖AI科技解決方案，更是亞洲唯一獲選團隊。

蔣榮先長期鑽研人工智慧在X光的加值應用開發研究，研究團隊開發MedCheX模型，利用AI判讀胸腔X光，快速預測罹患COVID-19風險，縮短病人等候診斷時間，有助於協助窮困或醫療系統超過負荷的國家，以X光片即可進行COVID-19肺部病灶偵測，快速偵測、及時阻斷COVID-19傳播。

蔣榮先指出，傳統X光人工判讀，須由合格、有經驗醫師一張一張檢視，診療流程耗時耗力，MedCheX提供全世界各地的醫事人員新選項，透過網路連線，將胸腔X光交給AI判斷，因此，只要有網路連線，各地的檢測站、診所、醫院門診等，都可使用MedCheX平台判讀病人的胸腔X光。

他說，醫事人員只需在平台註冊帳號，即可上傳胸腔X光片，MedCheX利用AI模型運算，針對胸腔X光片分析、判讀，短短幾秒鐘可將病灶可能位置標示出來，並與原始圖片並列呈現，方便使用者比對檢視。

蔣榮先強調，這套系統可克服醫療資源不足、資源不均的窘境，即刻偵測COVID-19患者肺部病徵，尤其，偏遠或窮困地區，醫療資源、人手短缺，有了AI系統協助，大大提升診斷速度，及時協助病情較嚴重緊急的病人，避免錯過關鍵治療時機。

蔣榮先透露，團隊去年在世界衛生組織（WHO）舉辦「國際COVID19科技防疫黑客松大賽」獲獎後，收到幾間跨國企業聯繫，想收購MedCheX技術並將其商品化，團隊討論如何讓更多人取得這項技術？認為免費公開才是更好的做法，決定把MedCheX捐出來，放在網路上讓更多人可以取得，且免費使用。

他表示，團隊沒有將MedCheX技術賣出，主導權仍在團隊手上，會不斷改善、持續精進，從台灣出發、擴大，創造影響力。