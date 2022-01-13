週日（1/16）英雄聯盟中國賽區（LPL）安排3場賽事，出賽隊伍包括OMG戰隊、iG戰隊、WE戰隊、V5戰隊、WBG戰隊以及BLG戰隊，其中V5、WBG及BLG等隊伍都有台灣選手效力，比賽精彩可期，千萬別錯過。以下是相關分析：

1/16（日）15:00 iG戰隊 @ OMG戰隊

推薦：不讓分玩法「OMG戰隊」勝

先說iG，曾經拿過世界冠軍的主力選手TheShy、Ning、Rookie等人悉數離隊，而後續接替的選手多為隊伍的替補或是來自發展聯盟（LDL）的選手，雖然前陣子iG在德瑪西亞盃（Demacia Cup 2021，簡稱德盃）上曾擊敗過EDG，不過考慮到EDG上場的陣容基本上連二軍都算不上，比賽參考性不大。再說OMG，新陣容由上路shanji、中路Creme及打野AKI組成的組合在德盃中打出不錯的表現，隊伍平均每局獲得15.9個擊殺數並吞下12.0個死亡數，換算戰損比（K：D）為1.32（優於iG的1.13）在德盃24支參賽隊伍中排名第7。本場比賽，看好OMG上／中／野組合能為隊伍帶來勝利，推薦不讓分OMG勝。

1/16（日）17:00 V5戰隊 @ WE戰隊

推薦：不讓分玩法「V5戰隊」勝

先說V5，去年夏季例行賽戰績0勝16敗的墊底隊伍，今年隨著台灣選手Karsa（前TES打野）、Rookie（前iG中路）以及Rich（前農心紅軍NS上路）等選手的加入，這支結集了亞洲多位優秀選手的新隊伍，已搖身一變成為晉級季後賽的大熱門，相信有「狼王」Karsa的帶領，新賽季V5將能帶給觀眾更多精彩的操作。再說WE，近幾個賽季都是晉級季後賽的熱門隊伍，轉會期間送走了上路「呼吸哥」Breathe與下路Elk，戰力受到影響，而接替的選手上路Biubiu（前BLG選手）與下路Xing，兩人也還未能完全補上損失的戰力，預期中路Shanks在新賽季的負擔會變得更重，新賽季WE是否還能如往常順利打入季後賽？目前看來似乎還有變數。本場比賽，看好由Karsa帶領的新V5能拿下勝利，推薦不讓分V5勝。

1/16（日）19:00 BLG戰隊 @ WBG戰隊

推薦：大小玩法「大2.5（局）」

先說BLG，新賽季全新的銀河艦隊已成形，不僅加入兩位台灣選手FoFo（前RA戰隊中路）與Doggo（前BYG下路）擔任主力，更有LPL傳奇下路Uzi、上路「呼吸哥」、輔助Crisp（前FPX選手）等人的加入，再加上世界大賽亞軍教練Chashao入隊擔任監督，這支由各隊王牌組成的新戰隊，實力自然不一般；從BLG近期練習賽的消息來看，呼吸哥和Uzi目前的狀態不錯，推估BLG可能會由Uzi先發下路位置出戰WBG。再說WBG，前身為蘇寧易購（SN），目前的陣容也多為SN選手，新賽季在台灣選手SwordArt回歸（2019、2020賽季為SN選手）以及上路TheShy（前iG選手）加入後，原本預期TheShy還需要時間融入新隊伍，不過從WBG近期練習賽的消息來看，TheShy的狀態極佳且在新隊伍中的表現十分亮眼，或許WBG在新賽季初期就會有令人意想不到的表現。本場比賽，兩隊的實力在LPL都屬頂級且選手的狀態也都不錯，雙方勢均力敵，有機會打滿3局，推薦大2.5（局）勝。