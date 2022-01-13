李靚蕾今(13日)中午再度使出蕾神之錘，因不堪被網友批評買網軍，她索性先拋出證據，直指王力宏公司先前花錢買網軍鐵證，引來網友細看其中項目，其中提到曾在去年6月花了420元人民幣，約台幣1800元幫出父的的詩加上2萬個讚和200個好評，引來網友朝聖所謂的「王爸爸寫的詩」究竟寫得如何。

李靚蕾上月底毀滅性發文爆出與王力宏離婚內幕，直指男方用情不專，為了在外的女人不忍心被稱呼小三決定離婚，更分享私下王力宏的許多真面目，使他形象一夕之間崩壞，人在美國的王父王大中後來打頭陣，曬出親筆信怒指李靚蕾當年帶球逼婚，而李靚蕾則澄清是王力宏聲稱想要有小孩，兩人才會在無防護措施的情況下發生關係，兩、三下擊退王爸爸。

王力宏和李靚蕾8年婚變鬧得沸沸揚揚，如今已回不去。（圖／翻攝自王力宏 Wang Leehom臉書）

李靚蕾今中午拋出王力宏公司多年來買網軍鐵證，強調其中雖然是員工簽的名，但最後的決策者仍是王力宏本人，希望他不要牽拖將錯都賴給旗下員工，而其中一張照片指出，王力宏去年6月兩次買網軍按讚留好評，其中一篇是他去美國打疫苗照片，4萬個讚加上400個好評，要價840元人民幣，約3650元新台幣，另一篇則是王爸爸的詩，2萬個讚加上200個好評，要價420元人民幣，約1800元新台幣。

李靚蕾曬出王力宏買網軍鐵證。（圖／翻攝自jl.leilei IG）

此外，微博買數據、買投票的價格也曝光，可見王力宏去年6月買了新浪綜藝的投票，100票要價人民幣10元，共安排了2000票，花費200元人民幣，約870元台幣，還有5月到6月近1個月的微博數據，共9則微博，一則花費2000元人民幣，約新台幣8700元，總共花費為1萬8千元人民幣，近台幣7萬9千元。

網友朝聖王爸爸的詩。（圖／翻攝自wangleehom IG）

關於王爸爸的詩，當時王力宏寫下：「我爸又有寫新詩了, 希望各位同學喜歡」而文中可見王大中以《觀月學有感》為題，推崇王力宏所開發的「月學」APP，最後讚：「到頭來，創作也許不是我的領域，看大師，差距有如天壤，人生的遭遇，可以一模一樣，有天分，才能譜成炫麗的歌曲」，引來網友朝聖笑說：「連王爸寫詩都能買網軍」、「送個讚給你，不收錢，可好？」、「這首詩是一定是好詩」。