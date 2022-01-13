從名模轉型成演員的陳庭妮，過去與胡宇威合演出多部偶像劇，兩人是著名的CP代表，緋聞傳了9年多，雙方都沒有正面回應，不過陳庭妮稍早則曬出捧臉胡宇威照，並認愛喊：「Twogether」，對此，胡宇威經紀人也證實求婚成功。

32歲陳庭妮與39歲胡宇威自2012年起接連合作《真愛趁現在》、《真愛黑白配》等戲傳出緋聞，男帥女美的組合成功塑造螢幕情侶形象，但雙方都沒有正面回應戀情，不過陳庭妮稍早則曬出捧臉胡宇威照，她大方以「Twogether」認戀情，只見陳庭妮戴2克拉鑽戒、手捧胡宇威，小倆口陸續對鏡頭露出淡淡微笑和誇張的大笑表情，舉手投足散發滿滿的粉紅泡泡。

胡宇威、陳庭妮浪漫選在下午1點14分，諧音「一生一世」公開戀情。（圖／取材自陳庭妮 Annie Chen Official臉書）

而胡宇威則透過經紀人閃電宣布結婚喜訊，表示胡宇威已求婚成功，而這也是陳庭妮、胡宇威緋聞傳了9年多以來，首次正面回應，而小倆口一認愛就是公布婚訊，更是讓外界又驚又喜。

細心網友還發現，小倆口特別選在1點14分發文，時間是「1314」，諧音「一生一世」，而胡宇威還特別把PO文寫成「ToGetHer 」，發文藏各種小心思，閃瞎一票網友。胡宇威求婚成功陳庭妮的喜訊，吸引準新娘吳姍儒直呼：「恭喜恭喜」，準媽咪孟耿如驚呼：「My god !!!!終於!!!!」許多網友更是開心這對CP成真、即將升格當夫妻，留言區滿是粉絲祝福。

陳庭妮經紀人表示，多年以來，兩位身為彼此的好朋友，深深了解雙方在各自作品上的努力，長時間選擇不公開這段感情是希望大家能關注他們在表演事業上的努力，謝謝所有人給予他們足夠的空間在愛情中可以盡情的任性，「妮妮談感情的方式比較低調，連求婚的情節也都是彼此最舒服的樣子，選在今天的1314向大家公布這個喜訊，也希望能在現階段些許低迷的社會氛圍中分享給大家幸福與溫暖，妮妮的團隊也一路在身旁見證了兩人的愛情，在此謝謝大家的關心與祝福」。