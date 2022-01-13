天道盟治平對象擁槍自重暴力砸店 檢警一舉逮捕12人到案

桃園市以綽號「山豬」26歲陳姓男子為首的天道盟犯罪組織，為壯大幫派聲勢，在素有「神之鄉」美名大溪區為據點，利用宮廟陣頭名義及「天道盟」名號廣召成員，對不從或想脫離組織成員予以囚禁、毆打、霸凌，平常擁槍自重外，遇有事端即指揮或親率幫眾攜帶槍械砸店；警方去年底逮捕12人到案移送法辦，陳男以20萬元交保，兩名未成年飭回，另9人各以兩萬元交保。

警方查扣非制式手槍1把、子彈12發、行動電話、二級毒品「香香菸」、愷他命毒品、郵局及銀行帳戶存摺等贓證物。(警方提供)

警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、妨害自由及傷害等罪，將陳男等人移請台灣桃園地方檢察署偵辦。(警方提供)

警方指出，綽號「山豬」的陳姓男子，為壯大聲勢以桃園市大溪區為據點，利用宮廟陣頭名義及「天道盟」名號，廣召成員並包含未滿 18 歲的少年加入該犯罪組織集團，為彰顯組織威信，對不從或想脫離組織成員予以囚禁、毆打、霸凌，藉以威嚇其他幫眾不得脫離犯罪組織。

警方調查，陳男等人平常除擁槍自重外，又自恃成員眾多，遇有事端即指揮或親率幫眾攜帶槍械，聚眾鬥毆逞兇鬥狠、傷人毀物，嚴重影響社會治安。警方為強力壓制幫派暴力氣焰，刑事局偵六隊(第二隊)與桃園市警察局大溪分局共組專案小組密集蒐證，並報請桃園地方檢察署陳彥价檢察官指揮偵辦。

警方表示，專案小組歷經數月完整蒐證後，見時機成熟，於去年12月28及29日，動員警力80名兵分12路，持搜索票、拘票同步執行搜索、拘提；除拘提主嫌陳男到案外，同時拘提及通知共犯12人到案；另查扣非制式手槍1把、子彈12發、手指虎等贓證物。

警方強調，警詢完畢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、妨害自由及傷害等罪，移請台灣桃園地方檢察署偵辦。陳男以20萬元交保，兩名未成年少年飭回，另九名成員各以2萬元交保；展現警方打擊幫派維護治安之決心，讓民眾得以安居樂業。