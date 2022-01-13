因為入境澳洲時的簽證問題及個人防疫問題，職業男網喬柯維奇（Novak Djokovic）面臨不少問題，尤其他透過聲明透露自己去年12月病毒檢測陽性後又出席公開活動的行程，回到塞爾維亞後可能面臨罰款或是進監獄，不過目前他應該確定將參賽，已經在澳網抽籤儀式中被放入籤表。

美國福斯運動網指出，在喬柯維奇爭取留在澳洲尋求打澳網的過程中，塞國總理布納比奇(Ana Brnabic)一直相當力挺他，不過喬帥12日發出的聲明有違反防疫規定的行為，布納比奇強調此舉明顯違規，將會進行調查，回國後可能得罰款，嚴重的話可能要進監獄。

社群媒體發出的一些照片，喬柯維奇在去年12中確診後，仍照既定行程走公開活動，明顯違反防疫規定，他自己也承認違反隔離規定，是錯誤的判斷。

這位職業男網世界第一目前仍在澳洲備戰澳網，不過仍有可能被取消簽證，澳網官方原訂台北時間13日中午12點要進行的抽籤儀式，也延後了1小時15分。