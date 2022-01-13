直播》聯邦健行分行群聚擴大？陳時中最新說明

疫情指揮中心今公布14例本土病例，其中10例為中壢區聯邦銀行健行分行行員、1名為行員家屬、2名為居服員乾妹妹家人，及1名北市聯醫仁愛院區護理師。另外，今日新增1人死亡，為境外移入個案。除了醫院感染外，桃機群聚相關確診人數累積達到59人。

今日新增的本土個案為3例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲；新增境外移入個案為17例男性、28例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(28例)、越南(3例)、法國、澳大利亞、菲律賓及英國(各2例)、阿拉伯聯合大公國、哥斯大黎加、瓜地馬拉、印尼、德國、孟加拉、丹麥、印度及義大利(各1例)移入；另3例調查中。入境日介於去年12月29日至今(2022)年1月12日。

針對機場落地採檢，指揮官陳時中表示，今早有4班飛機抵台，入境人數180人，14人陽性，今早確診的比例7.78%。昨日則有8航班抵台，共430人入境，其中24人陽性，確診比例為5.58%。

陳時中指出，今日新增1例死亡個案(案16906)，為50多歲本國籍男子，具慢性病史；去年12月於越南確診，當月17日由國際緊急醫療專機從越南接運返國住院隔離治療，回來時已插管，不幸在今年1月9日死亡。