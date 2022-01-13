日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》繁中版今(13)日宣布與動畫『死神BLEACH』展開合作活動。『死神BLEACH』為集英社所出版的少年漫畫雜誌『週刊少年Jump』上所連載的超人氣刀劍格鬥漫畫。作品於2001年連載起便獲得各界廣大的迴響，至2016年38號期刊連載終結為止，共發行了74卷的單行本，全球發行量累計超過1億2000萬部。本作於2004年至2012年3月亦推出了TV動畫版，且至今上映過4部電影版作品。此外，動畫「千年血戰篇」將於2022年10上開始播放，目前正引起熱烈討論。本作除於日本廣受好評之外，在海外市場亦大受歡迎；可預期今後作品的人氣仍將持續成長。本次合作活動中，特別設計五名經典角色「日番谷冬獅郎」、「朽木露琪亞」、「井上織姫」、「黑崎一護」及「朽木白哉」於遊戲中登場，並同步推出系列獎勵與關卡活動，陪伴玩家一起展開新的冒險旅程！

活動劇情大綱

『砂之島卡爾克夫』漫天遍野的沙漠中，漢姆札想利用渴望符文，獲得成為國王的力量，卻意外的召喚出古里姆喬。為了證明自己的力量可以成為國王，古里姆喬要求帶路去挑戰「鐵拳女王」。瞬間，古里姆喬心中卻浮現出另一個想要擊潰的強敵…。

突然，一護從空中掉落至沙漠，一護與愛麗絲等人，奇蹟般的相遇，故事就此展開！

角色介紹

黑崎一護

職業：狂戰士

聲優：森田成一

屬性：闇

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–黑崎一護

朽木露琪亞

職業：格鬥家

聲優：折笠富美子

屬性：水

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–朽木露琪亞

井上織姫

職業：魔導士

聲優：松岡由貴

屬性：無

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–井上織姫

朽木白哉

職業：符文劍士

聲優：置鮎龍太郎

屬性：光

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–朽木白哉

日番谷冬獅郎

職業：劍士

聲優：朴璐美

屬性：水

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–日番谷冬獅郎

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作活動 獎勵活動大放送

慶祝《白貓Project》X『死神BLEACH』合作活動，遊戲冒險者登入《白貓Project》遊戲，有機會獲得『死神BLEACH』限定角色、武器及贈禮！

活動1 –『死神BLEACH』限定角色及武器登場！

1/13 16:00 ~1/27 15:59活動期間，『死神BLEACH』系列 限定角色–黑崎一護、井上織姫、日番谷冬獅郎、朽木露琪亞、朽木白哉★4★5登場！完成通關專屬活動關卡，可獲得專屬稱號、武器及豐富獎勵！

活動2 –冒險家應援關卡

1/13 16:00 ~1/21 15:59活動期間，每日限定1回的寶石、金幣、魂石、經驗值大放送的贈禮關卡登場。

活動3 –縮時券贈禮關卡

1/13 16:00 ~1/21 15:59活動期間，縮時票券大放送，使用縮時票券輕鬆升級建築。

活動4 –指定角色增量活動

1/13 16:00 ~1/27 15:59活動期間，使用『死神BLEACH』限定角色，通關【加油加油4人協力】，彩虹星辰碎片增量+1000%。

活動5 –每日轉盤寶石新增4格

1/13 16:00 ~1/27 15:59活動期間，轉盤的寶石欄位新增4格。

活動6–每日登入獎勵

1/13 16:00 ~1/27 15:59活動期間，登入即可獲豐富虛寶獎勵。

更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。