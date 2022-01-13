日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》繁中版今(13)日宣布與動畫『死神BLEACH』展開合作活動。『死神BLEACH』為集英社所出版的少年漫畫雜誌『週刊少年Jump』上所連載的超人氣刀劍格鬥漫畫。作品於2001年連載起便獲得各界廣大的迴響，至2016年38號期刊連載終結為止，共發行了74卷的單行本，全球發行量累計超過1億2000萬部。本作於2004年至2012年3月亦推出了TV動畫版，且至今上映過4部電影版作品。此外，動畫「千年血戰篇」將於2022年10上開始播放，目前正引起熱烈討論。本作除於日本廣受好評之外，在海外市場亦大受歡迎；可預期今後作品的人氣仍將持續成長。本次合作活動中，特別設計五名經典角色「日番谷冬獅郎」、「朽木露琪亞」、「井上織姫」、「黑崎一護」及「朽木白哉」於遊戲中登場，並同步推出系列獎勵與關卡活動，陪伴玩家一起展開新的冒險旅程！

活動劇情大綱

『砂之島卡爾克夫』漫天遍野的沙漠中，漢姆札想利用渴望符文，獲得成為國王的力量，卻意外的召喚出古里姆喬。為了證明自己的力量可以成為國王，古里姆喬要求帶路去挑戰「鐵拳女王」。瞬間，古里姆喬心中卻浮現出另一個想要擊潰的強敵…。

突然，一護從空中掉落至沙漠，一護與愛麗絲等人，奇蹟般的相遇，故事就此展開！

角色介紹

黑崎一護

職業：狂戰士

聲優：森田成一

屬性：闇

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–黑崎一護
《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–黑崎一護

朽木露琪亞

職業：格鬥家

聲優：折笠富美子

屬性：水

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–朽木露琪亞
《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–朽木露琪亞

井上織姫

職業：魔導士

聲優：松岡由貴

屬性：無

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–井上織姫
《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–井上織姫

朽木白哉

職業：符文劍士

聲優：置鮎龍太郎

屬性：光

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–朽木白哉
《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–朽木白哉

日番谷冬獅郎

職業：劍士

聲優：朴璐美

屬性：水

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–日番谷冬獅郎
《白貓Project》X『死神BLEACH』合作角色–日番谷冬獅郎

《白貓Project》X『死神BLEACH』合作活動 獎勵活動大放送

慶祝《白貓Project》X『死神BLEACH』合作活動，遊戲冒險者登入《白貓Project》遊戲，有機會獲得『死神BLEACH』限定角色、武器及贈禮！

活動1 –『死神BLEACH』限定角色及武器登場！

1/13 16:00 ~1/27 15:59活動期間，『死神BLEACH』系列 限定角色–黑崎一護、井上織姫、日番谷冬獅郎、朽木露琪亞、朽木白哉★4★5登場！完成通關專屬活動關卡，可獲得專屬稱號、武器及豐富獎勵！

活動2 –冒險家應援關卡

1/13 16:00 ~1/21 15:59活動期間，每日限定1回的寶石、金幣、魂石、經驗值大放送的贈禮關卡登場。

活動3 –縮時券贈禮關卡

1/13 16:00 ~1/21 15:59活動期間，縮時票券大放送，使用縮時票券輕鬆升級建築。

活動4 –指定角色增量活動

1/13 16:00 ~1/27 15:59活動期間，使用『死神BLEACH』限定角色，通關【加油加油4人協力】，彩虹星辰碎片增量+1000%。

活動5 –每日轉盤寶石新增4格

1/13 16:00 ~1/27 15:59活動期間，轉盤的寶石欄位新增4格。

活動6–每日登入獎勵

1/13 16:00 ~1/27 15:59活動期間，登入即可獲豐富虛寶獎勵。

更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。

《白貓 Project》官方網站
《白貓 Project》官方粉絲團
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