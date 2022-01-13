今（13）日是先總統蔣經國逝世34周年，也是朱立倫重任國民黨黨主席的第100天。朱立倫今在臉書表示，這一百天來，我們一同經歷了罷免、公投及補選，同志及支持者都非常辛苦；而身為黨主席、作為領導者，他坦言表現得不夠好，必須反省檢討，更加努力。

朱立倫說，這幾天在網路社群上、在各家媒體的評論上、在一封封黨內同志寄給他的親筆信中，收到許多批評和指教，大家的憤怒、不滿，他都深有所感，也深自檢討。「但我們沒有懷憂喪志的權利」，他說，在這樣的艱難時刻，也看到有非常多黨員同志，甚至地方民眾積極給予國民黨、給他們許多建設性建議與改革的方案，許多支持者對展現了國家的熱愛、對國民黨改變的期待。

朱立倫承諾，會竭盡所能與所有在野力量「協力圖強」，在農曆年後，展開2022大選的提名工作，以連結社會、得到中間選民與年輕世代認同為依歸，找出最有戰力的候選人。所有戰役的成敗責任、國民黨的振衰起敝，他必須一肩扛起，贏得2022，2024才能藍天再現，讓辛苦防疫、在貧富差距惡化下奮鬥的每一位民眾，願意重新信任、託付國民黨。

適逢蔣經國逝世34周年，朱立倫表示，我們都應記得，國民黨百年來雖然歷經許多挫折，始終是包容各方、堅持對抗強權與不公義、振興中華民國的中道力量。在經國先生執政時，完成十大建設，創造傲視全球的經濟奇蹟。朱立倫也提到，蔣經國一生捍衛中華民國，為國家培育數以萬計，如今橫跨黨派的優秀人才；經國先生與李國鼎等技術官僚共同打造的新竹科學園區及台積電，更成為今日台灣最珍貴，世界無不稱羨的「護國神山」；而經國先生的愛民、清廉、接地氣的風範，是所有政治人物的典範，更是自我惕勵，努力的目標。

朱立倫並稱，他一生最引以為榮的回憶，就是當年在成功嶺結訓得到第一名，並獲得蔣經國前總統召見。這段時間，他也常常自我反省、反思，的確辜負了經國先生給他的期許與勉勵。

在台海局勢最緊張的時刻，朱立倫說，經國先生曾親自到金門視察前線，鼓舞捍衛國家的前線將士，如今面對世局與時勢的改變，如何繼續捍衛「中華民國 民主自由」的核心價值，守護臺海和平與繁榮，我們也要提出台灣民眾與區域各方可以認同的新論述來應對。

至於年底的2022大選，朱立倫表示，在擴大參與的同時，自己仍會擔起所有責任，除了尋找與協調最佳人選，也會為所有黨籍縣市首長、市議員候選人，提供充足的陸戰和空戰資源，既擔任前線將士最堅實的後盾，也會在第一線帶頭來拚。

朱立倫並分享，經國先生說過的「我們要風雨同舟，甘苦共嘗。」他表示，在接下來的每一場戰役，無論風雨多大，大家都在同一條船上；無論挫折與否，我們共同承擔，一起分享。只要牢記大家都是共同在為中華民國的未來而奮鬥、為所有努力為生活打拼的國人而努力，我們就不孤單。