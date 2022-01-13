為提供保戶更快速便捷的服務，兆豐保險成立客服中心迅速導入數位科技，並推出智能客服「兆小樂」。兆豐保險表示，「兆小樂」以模擬真人自然聊天的方式，快速回覆常見的保險問題且24小時隨時在線回覆，初期預估減少約3成客服案件，有效紓減人力負擔。

兆豐保險說，要保人或被保險人如有保單承保內容、保單到期日、道路救援權益以及理賠進度等等問題，都能以電腦或手機，透過智能客服進行身份驗證後，取得即時保單資訊，相當便利。

智能客服機器人「兆小樂」是兆豐保險搜集每日客服案件及常見問題，例如「發生事故要如何申請理賠？」、「車輛出售或過戶要準備的文件」、「房貸清償如何退保」等，彙集大量語料及問法的資料，採用新一代自然語言理解（NLU）技術進行語意分析，精準判斷客戶問題，以圖片、字卡提供客戶點選查詢的方式，與透過Chatflow（交談流程引擎）彈性交談功能相輔相成，以模擬真人聊天的情境呈現，讓客戶感受有如與真人客服對談。

為提高智能客服功能，兆豐保險表示，客服中心會隨時依實務經驗更新資料庫，配合提供適當連結快速引導至官網理賠報案、線上投保或線上繳費等，服務流程更順暢，可有效解決客戶疑難雜症。

兆豐保險表示，客服來電每月約6000通，而疫情嚴峻之際，雙倍成長達12000通，而藉由智能客服的導入，可有效處理約3成案件，未來將持續擴充「兆小樂」功能期能處理8成案件。藉由「兆小樂」24小時不間斷的即時服務，減少保戶等待時間，也協助解決人力吃緊問題。