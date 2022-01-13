聯邦銀行針對1月10日接獲桃園衛生局通報，該行桃園健行分行1月4日有確診者足跡，當日分行除針對營業廳、辦公場所全面消毒外，所有行員並進行PCR採檢，截至13日凌晨的篩檢結果，計有13名行員確診，並立即啟動應變措施，並延長該分行暫停營業時間至1月14日。

聯邦銀行表示，該行除於1月12日公告該分行暫停營業，並再次全面徹底進行清潔消毒作業（含空調系統），全體員工並已依桃園市衛生局指示分送醫院及防疫旅館。由於分行員工確診人數多，將延長該分行暫停營業時間至1月14日，1月17日起調派其他分行人員進駐恢復營業。

聯邦銀行指出，該分行暫停營業期間，請客戶至鄰近內壢分行、北中壢分行及南桃園分行辦理交易，該3家鄰近分行的所有員工均已於昨日及今日完成PCR採檢，分行環境並已清潔消毒，提供客戶不中斷的金融服務。

有關員工健康部分，聯邦銀行說明，該行除已於去年5月為全體員工承保防疫險外，並責請桃園地區的所有員工，均需進行PCR檢測，以確保自身防疫及維護工作場域安全，另配合衛生局疫調工作，自主清查健行分行全體員工的家人、親友及近距離接觸者，協助匡列相關接觸者進行採檢作業。

為避免影響客戶權益，聯邦銀行強調，除鼓勵客戶以網路銀行或行動銀行業務等自動化服務設備進行交易外，對於需臨櫃處理業務，已安排由鄰近的分行協助提供後續服務，相關事項已公告在案。為維護職場安全及健康，嚴格要求行員戴口罩、保持社交距離，並落實量測體溫、酒精消毒及實聯機制，近期並取消非必要的客戶拜訪，以提供不中斷的優質金融服務。