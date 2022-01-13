談到美中台關係，中研院院士吳玉山今天表示，台灣與烏克蘭分別位於美國所建構防中與防俄的戰略斷層線上危險地帶，且兩者情勢類似也彼此連動，如今中俄在協調合作，而美國在整隊，至於兩者相異之處，他說，烏克蘭地大有縱身，台灣地小，所以處理兩岸關係應更謹慎，要如履薄冰。

台北論壇今天舉行「2022年美中關係展望」講座，邀請中研院院士吳玉山發表演講，他說，綜觀歷史，擁有科技與工業力量的國家，會不斷擴散版圖，如今美國與中國大陸之間有兩條戰略斷層線，分別位於東亞的第一島鏈，以及在東歐劃分共產與民主的交界，這兩條都是美國建構的萬里長城，其中最危險的點就是台灣與烏克蘭。

吳玉山表示，根據「權力轉移理論」、「修昔底德的陷阱」說法，當崛起強權挑戰既有霸權，16次政權轉移有12次發生戰爭，以此推估當美中實力相當，就易引發緊張，有四分之三的機率會打仗。

吳玉山指出，台灣與烏克蘭除了都位於戰略斷層線，在經濟上也都跟大陸強權密切聯繫，比如台灣對陸貿易依存度超越對美、日的貿易依存度總和，但安全上跟海權國家相關聯，因為都受到陸權國家的威脅，此外，在文化、族群、語言跟陸權國家一脈相通，但價值、政治制度跟海權國家接近。

吳玉山說，而且兩者都不在海權國家所保障的體系內，美國已經明白表示，俄國若攻擊烏克蘭，不會出兵但會有經濟制裁，對台灣則是戰略模糊，不清楚說明一旦兩岸爆發戰爭，美國是否出兵支援。

吳玉山認為，台灣與烏克蘭彼此也會相互連動，身為海權國家的美國，在大西洋上壓制俄羅斯，在太平洋上壓制中國大陸，這個壓制使得中俄的邊境、文化衝突被掩蓋，如今中俄在整合，共同牽制美國，而美國在整隊，試圖把兩個戰線變成一個戰線。

吳玉山分析，如今俄羅斯相較虛弱，中國大陸比較強，俄羅斯有無可能為此改善與西方的關係，更靠攏美國，並允諾不要跟中國大陸保持關係，進而扮演避險者、樞紐角色，因此有些美國學者主張，美國應全力對抗中國大陸，不要著眼於烏克蘭與俄羅斯的關係。

至於台灣與烏克蘭的相異之處，吳玉山說，烏克蘭地大有縱身，若俄羅斯真的出兵，結局可能是分裂，但台灣地小，不可能分成南北兩部分，因此處理台灣問題要謹慎，更要如履薄冰。