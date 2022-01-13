因近日美國飛往大陸的旅客陽性率激增，大陸因此再度取消數班來自美國的航班，今年已累計取消70班次，華府對此感到不滿，警告可能會採取行動回應，消息曝光後引起PTT網友討論，許多網友就反酸「台灣很歡迎，都來都來」。

國外疫情嚴重，過年返鄉人潮讓境外移入確診數不斷上升，來自美國的班機陽性率更是相當高，但指揮中心先前遲未將美國列入重點高風險國家，引起外界批評，後來則將「重點高風險國家」給取消，不論從何處入境台灣，只要符合條件都可選擇春節檢疫等方案，但大陸面對此問題做法卻不同！

大陸航空監管機構昨日下令再暫停6架來自美國的班次，今年已累積取消美70航班，結果引起華府不滿，美國運輸部發言人就表示正就此與大陸接洽中。

相關消息引起PTT網友討論，不少網友就反酸「台灣什麼時候要取消」、「看來是做對了，惹得爸爸生氣」、「美國ㄅㄅ（爸爸）放心，台灣會繼續吸毒ㄉ（的）」、「一開始擋大陸都很快，遇到美國就轉彎」。

除此之外，也有網友提出過去大陸疫情較嚴重時，美國同樣也取消大部分來自大陸的航班，質疑「美國以前斷航可以，現在大陸卻不行？美國現在是搞雙標嗎？」「美國其實沒什麼資格說，因為當初最先斷航的就是美國…」「美國這點真說不過去，人家邊境管理也要管，而且理由也很正當啊」。