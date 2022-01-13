善化分局將兩名在場助勢男子帶回偵訊。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南黃姓男子8日受邀至台南安定區玩天九牌，被牌友毆打，影片今日凌晨被PO至網路，台南市警察局善化分局發現影片後，立即成立專案小組偵辦，傳喚黃姓被害人及兩名在場男子到分局釐清案情，目前已鎖定動手毆人男子身分，全力追查中。

臉書爆料公社今日凌晨1點多有民眾發布一支影片，影片中黃男被搜身，桌上紙牌及現金，現場有人質疑黃男涉嫌詐賭，雙方口角爭執後，2名男子動手毆打黃男，黃男被毆倒地。

善化分局發現影片後找到黃姓被害人，黃男原本不願報案，在警方不斷勸說下，黃男才到警局製作筆錄，對動手的2名男子提告恐嚇取財與強制罪。

據了解，黃姓被害人是受綽號「歐田」男子邀請，到「歐田」家中喝酒玩牌，之後遭同桌牌友質疑黃姓被害人詐賭，雙方言語衝突後引發毆打事件。善化分局表示，先傳喚兩名在場助勢蔡姓與陳姓男子釐清案情，全案將報請台南地方檢察署指揮偵辦並聲請相關強制作為。