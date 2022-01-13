今天快艇陣營傳來壞消息，據美記者斯卡托(Michael Scotto)報導，他接獲快艇內部情報，得知巨星里歐納德(Kawhi Leonard)要在本季回歸有難度，此外記者費斯徹(Jake Fischer)表示另一大王牌保羅喬治(Paul George)也有可能不會回歸，快艇本季恐怕爭冠無望了。

With the possibility that both Paul George and Kawhi Leonard may not return this season, the Clippers are shaping into a surprising seller at the NBA’s trade deadline. More at @BR_NBA: https://t.co/IGZhFoYSA7 — Jake Fischer (@JakeLFischer) January 12, 2022

知名媒體《HoopsHype》記者斯卡托說里歐納德復原進度比預期中快，但本季回歸可能性並不大，在去年6月季後賽中，里歐納德遭遇十字韌帶撕裂傷，並接受手術治療，一般此傷勢康復期約12-18個月，所以要在本季復出幾乎是不太可能了。

另外喬治去年12月26日宣佈右手韌帶撕裂，並一直休息到現在，當時快艇說將在傷後3到4周對他狀況重新評估，但目前並沒給出明確復出時間，費斯徹表示快艇目前不排除對喬治報銷做出打算，也就是說他們很有可能放棄這個賽季。

目前快艇以21勝21敗排在西區第7，若少了雙核助陣，成績恐怕難有起色，另外據一位西區高層表示，目前快艇除了里歐納德、喬治和曼恩(Terance Mann)，其他球員都是可以進行交易的對象，他還說快艇目前很想把馬可斯莫里斯(Marcus Morris)送走。

Sources: The Boston Celtics have expressed interest in acquiring Denver Nuggets forward Jeff Green. Plus, updates on Dennis Schroder and Aaron Nesmith with colleague @YossiGozlan on the @hoopshype podcast. https://t.co/gGBody1KWw — Michael Scotto (@MikeAScotto) January 12, 2022

本季喬治為球隊出戰26場，場均出賽35.5分鐘，平均貢獻24.7分7.1籃板5.5助攻2抄截，投籃命中率42.1%、外線32.3%、罰球88%，無疑是快艇攻防最大支柱，此外進攻上還倚賴雷吉傑克森(Reggie Jackson)，他本季出賽31.8分鐘，貢獻16.7分3.4籃板3.9助攻，但整體命中率不高。