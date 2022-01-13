李靚蕾控訴王力宏帶3男人硬闖家門，再度引發熱議，不少律師紛紛提出看法，律師呂秋遠發表10點「某個實境節目第二季第一集的感想」，遭網友狠批「尖酸風涼」。律師林智群也逆風指出，李靚蕾可能是「沒有要處理事情的人」、「前面是對的不代表妳永遠都是對的」，同樣引來網友洗版批評，並質疑若遇到相同情況，「律師你會開門嗎？」。

林智群在臉書發文，引述新聞內容指出，據悉，王力宏曾向李靚蕾提過陳建州（黑人）、范瑋琪夫婦為陪同探視小孩的人選，但被李拒絕；另外還提過律師陪同，也被李靚蕾否決。

對此，林智群說：「蕾蕾這是真的嗎？如果是真的，那沒有要處理事情的人，就是妳！人家要帶黑人夫妻，妳拒絕，人家要帶律師，妳也拒絕，然後靠腰人家帶三個人，可能要搶小孩，讓妳很害怕？如果你就是不願意讓爸爸看小孩，就明說，不用以這種方式處理，對小孩也不好，小孩不是妳報復對方的武器！」，更稱「不好意思我又逆風了，那些對蕾蕾說法照單全收的網友大概又要生氣了」、「妳前面是對的不代表妳永遠都是對的」、「別只挑對自己有利的講」、「不好意思我就是這麼直白」、「我不認為宏宏有那麼白癡不先跟妳討論陪同人選」。

此文一出果然引來不少質疑：「如果有四個大男人沒約好時間到你家敲門，又有兩個不熟識，一個躲在後面讓你看不到，又叫你拔掉監視器，律師你自己會開門嗎？」、「不懂為什麼爸爸要看小孩硬要帶人？ 不同意黑人夫婦跟律師陪同就代表不願意處理事情？這推論的邏輯跟證據在哪？真的看不懂」、「你好有事喔。嘴巴上說不想再追了但手很誠實的犯癮打了好幾篇，還說是給網友看的」。

不過也有人認同：「太欣賞這種看法了！其實重點就是不要什麼說法都照單全收！從事件一開始，就覺得為何她餵什麼一堆人信什麼！這不是支持誰的問題。」、「林律師在乎證據，跟大部分跟風的人不一樣。蕾蕾只出一張嘴，沒有提出任何證據，與論就把力宏打的跟落水狗一樣。」、「二個人婚姻出了問題，但只看到女的一直再檢討別人，難道自己都沒錯，沒問題嗎！像這種只會檢討別人，不會反省自己的文章，通常都是看看參考就好，不要全盤接收，因為不符合人性！」。