侯友宜13日出席新莊哈客館開幕活動，到場後欣賞開場舞蹈和展覽作品。（戴上容攝）

新北市長侯友宜上任後，規畫4年4館客家聚點政策目標，13日第4座哈客新莊館正式啟用，侯友宜主持啟用儀式表示，4年4館目標達成，未來會持續推廣客家文化，今年中旬預計在板橋後埔國小再建置新北哈客板橋館，延伸哈客文化觸角，推動都會地區新北客家文化深耕發展。

侯友宜13日出席新莊哈客館開幕活動，到場後欣賞開場舞蹈和展覽作品。侯友宜指出，新北有64萬名客家鄉親，他上任後訂定每年成立1座哈客館的政策目標，過去3年多來分別成立哈客中和館、淡水館、新店館，新莊館13日啟用，4年4館客家聚點達標。

侯友宜表示，他鼓勵年輕族群研習客家傳統文化，了解義民爺忠義精神，也鼓勵長者把子女帶進哈客館，一起了解客家文化，學校若有附屬空間，市府會盡量成立哈客館，讓學生了解客家文化，希望藉著教育、文化傳承展現新北市多元文化的精神，今年中旬規劃在板橋後埔國小再建置一座哈客館。

客家局長林素琴指出，哈客新莊館由客家局和新莊區公所共同合作建置完成，希望深化都會地區客家文化發展，未來將走入區、里貼近市民，邀請民眾到新北哈客聚點體驗交流、閒話家常，學習各種客家技藝，品嘗客家美食，感受客家文化之美。

客家局補充，哈客新莊館即日起舉辦「新北靚客巡迴展覽」，包含全國客家日創意繪畫線上比賽、新北市桐花祭系列活動線上攝影比賽以及客家義民爺文化祭線上繪畫比賽共51件得獎作品，活動以哈客新莊館為起點，依序前往中和、淡水、新店館及三峽客家文化園區展出，展期即日起到6月13日止。