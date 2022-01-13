針對桃園中壢聯邦銀行群聚擴大，國民黨文傳會主委凌濤今天抨擊，眼看疫情延燒，指揮中心、桃園市府昨晚竟遲遲不發送「細胞簡訊」，草草一句，足跡重疊者應進行自我健康監測，讓民眾1月4日至12日的「足跡自己想」，大家實聯制掃假的？對比歌友會3確診發送3500封細胞簡訊，「銀行員群聚指揮中心卻不發送，陳時中、鄭文燦必須出面解釋」。

凌濤質疑，民眾是否落實實聯制、個人清消確實與否，也不排除這段期間民眾雖曾赴該銀行，但印象模糊等狀況，上述皆是「疫情不可控的變數」，但指揮中心現在連「一封細胞簡訊」都不發送，台灣防疫已經要淪為民眾自主了嗎？

凌濤指出，細胞簡訊的功能就是，只要民眾手機帶著，萬一與確診者足跡重疊，不受地理位置限制，仍可收到警訊；而由政委唐鳳的簡訊實聯制，去年至少燒掉3億元的公帑，以方便疫情爆發後的疫調、匡列。但顯然地，在這次銀行員案中，兩者都並未妥善運用，凸顯執政黨防疫根本慢半拍，也白白編列實聯制預算。

凌濤表示，諷刺的是，陳時中12日下午在疫情記者會才稱，桃機群聚「整體傳播有脈絡可循」，疫情已在「收斂中」。未料，當晚隨即被銀行員群聚擴大打臉，如此情況在在證明，Omicron變化難測、傳播迅速，容不得執政黨一絲掉以輕心。