台積電2021年獲利賺逾二個股本 14:002022/01/13 工商 涂志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電2021年合併營收15874.15億元，較2020年同期成長18.5％，平均毛利率年減1.5個百分點達51.6％，營業利益率年減1.4個百分點達40.9％，歸屬母公司稅後淨利5965.40億元，與2020年相較成長15.2％，每股淨利23.01元優於預期。 台積電2020年5奈米製程出貨占全年晶圓銷售金額的19％，7奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的31％。總體而言，包含7奈米及更先進製程的營收達到全季晶圓銷售金額的50％。 台積電開盤漲6元 台股漲逾百點 站回18300點 半導體廠大投資 帆宣、京鼎看旺一整年 #台積電 #晶圓 #銷售金額 #百分點達 #奈米製程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電2021年Q4稅後淨利1662.32億元創歷史新高 每股淨利6.41元 13:592022/01/13 財經 《盤中解析》台股開高壓回 台積電奮力穩盤 11:422022/01/12 財經 德微擴產 下半年成長動能強 04:102022/01/13 證券．權證 官股券商護盤 11檔扮尖兵 04:102022/01/13 財經要聞 全球晶圓設備支出寫新高 04:102022/01/13 財經要聞 台積電、台達電 扮大盤要角 04:102022/01/12 證券．權證 台積電衝衝衝 牛年封關好兆頭 04:102022/01/13 財經要聞 《產業》連3年大幅成長 SEMI：全球晶圓廠設備支出今年再創新高 13:072022/01/12 財經 《電子通路》利機躋身第三代半導體 總座：毛利率不比台積電差 16:312022/01/12 財經 《盤後解析》「積」情大甩尾 台股多頭安啦 14:322022/01/12 財經 選股不選市 留意三特色族群 04:102022/01/13 投資理財 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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