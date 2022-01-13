台積電2021年合併營收15874.15億元，較2020年同期成長18.5％，平均毛利率年減1.5個百分點達51.6％，營業利益率年減1.4個百分點達40.9％，歸屬母公司稅後淨利5965.40億元，與2020年相較成長15.2％，每股淨利23.01元優於預期。

台積電2020年5奈米製程出貨占全年晶圓銷售金額的19％，7奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的31％。總體而言，包含7奈米及更先進製程的營收達到全季晶圓銷售金額的50％。