美國通膨升抵將近40年高點，聯準會（Fed）官員近來浮現最快3月升息的說法，藉此為經濟成長踩煞車，而且接下來還會進一步緊縮貨幣政策。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）12日（周三）即預料，Fed未來幾個月就會升息。
戴莉接受PBS NewsHour訪問表示，「現在的確是美國央行開始移除部分寬鬆的時刻，我肯定升息會來臨，甚至最快在3月開始。」
戴莉去年11月還認為，儘管物價上漲，決策仍應抱持耐心。她最新的說法清楚顯示Fed決策者已準備好終結利率趨近零的疫情時代。
美國通膨升抵將近40年高點，聯準會（Fed）官員近來浮現最快3月升息的說法，藉此為經濟成長踩煞車，而且接下來還會進一步緊縮貨幣政策。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）12日（周三）即預料，Fed未來幾個月就會升息。
戴莉接受PBS NewsHour訪問表示，「現在的確是美國央行開始移除部分寬鬆的時刻，我肯定升息會來臨，甚至最快在3月開始。」
戴莉去年11月還認為，儘管物價上漲，決策仍應抱持耐心。她最新的說法清楚顯示Fed決策者已準備好終結利率趨近零的疫情時代。
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