晶圓代工龍頭台積電13日召開法人說明會並公布2021年第四季財報，合併營收4381.89億元，歸屬母公司稅後淨利1662.32億元，同步創下歷史新高，每股淨利6.41元優於預期。

台積電2021年第四季合併營收季增5.7％達4381.89億元，較2020年同期成長21.2％，平均毛利率季增1.4個百分點達52.7％，與2020年同期相較下滑2.1個百分點，營業利益率季增2.1個百分點達41.2％，與去年同期相較下滑1.3個百分點，歸屬母公司稅後淨利季增6.4％達1662.32億元，與2020年同期相較成長16.4％，每股淨利6.41元。台積電第四季合併營收及稅後淨利同步創下歷史新高。

台積電先前預期第四季合併營收介於154～157億美元之間，約折合新台幣4312～4396億元，平均毛利率介於51～53％之間，營業利益率介於39～41％之間。以台積電第四季實際財報數字來看，合併營收及毛利率均達高標，營業利益率表現超標。