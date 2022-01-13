主播丹申廣今年因防疫決定在家度過農曆新年。（中天新聞提供）

中天主播王又正11日主持節目《正常發揮》直播時，正式宣布改名「丹申廣」，節目中特別聲明不是為了出道或是參選，純粹為新的一年祈求好運的到來，並選在「天赦日」公開，丹申廣透露其實沒有挑日子，原定打算在周一公佈，但當天實在太忙，周二起床發現「111111」這數字及「天赦日」很特別，所以就選在這天公布。

至於改名，他提到：「與家中長輩溝通、討論許久，而每年長輩也會去請教流年及運勢，剛好有這個訊息，那我覺得無傷大雅，所以為此改名為丹申廣。」對於新名，丹申廣打趣提醒大家，「如果在路上遇到我又叫錯名字，我不會回應喔！如果我身邊的人改不了口叫錯，我聽見一次罰10元唷！」

而常上節目的來賓朱凱翔被他突如其來改名感到震驚，政治評論員鄭照新也傳訊息跟丹申廣說：「我也要改名！改叫南湘處！」周圍的反應都讓丹申廣大笑不已，也強調新名字並沒有隱喻、暗喻的意思，更強調：「我的家庭狀況很正常，也沒有任何變化！」

丹申廣在節目公布改名後，粉絲們紛紛獻上祝福，並在直播聊天室中喊著他的新名字，雖然還有人不習慣，但他相信大部分都還是替他開心，「各界朋友送上的祝福，我收到了，我其實很感動！」

農曆年將至，丹申廣也預告會認真整理出大家喜歡的議題與內容，特選精華來陪大家過年。以往都會和家人一同出國旅遊，今年因防疫決定在家度過，「就像平常生活，時間到了該回家就回家吃飯，最重要就是運動，還有打電動！」