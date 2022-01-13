立法院13日舉行第10屆修憲委員會公聽會，邀請學者專家提出意見，立委周春米（左）擔任主席。（王英豪攝）

立法院13日舉行第10屆修憲委員會公聽會。（王英豪攝）

國民黨立法院黨團12日召開「修憲何等大事豈能橫材入灶！」記者會，書記長陳玉珍（中）痛斥民進黨團1月6日首次會議就完全不顧程序正義，自行推舉主席、決定議程，國民黨團不會參加民進黨排定的會議。（王英豪攝）

立法院修憲委員會今舉行首次公聽會，由於民進黨先前發生議事程序爭議，因此今天的會議，國民黨立委全數缺席，也出現學者專家比立委還多的狀況。對此，民進黨立委接連上台砲轟國民黨，去年11月公開提出四大修憲主張，如今卻躺在那裡，預料修憲恐將變成零。

立法院在本月初召開臨時會，朝野原有意藉此機會召開修憲委員會，讓朝野提出的75個《憲法》修正草案，有機會在2月底送出立院，讓公民複決能趕上年底九合一選舉合併舉行。但國民黨立院黨團昨指出，民進黨在6日第一次會議時，完全不顧程序正義，自行推舉主席、自行決定議題，除非重新開會，否則不會參加民進黨自行排定的會議，民進黨必須背負修憲失敗的完全責任。

由於民進黨第一時間就表態不可能重開會議，因此今天民進黨籍的修憲委員會召委周春米召開「憲改議題、參政年齡、權力分立」公聽會時，國民黨並無立委出席，僅有民進黨、時代力量及民眾黨立委，及受邀的學者專家與會。由於現場發言多是各言爾志，欠缺互動對話，因此會議僅進行完首輪發言後就結束。

對此，民進黨立委管碧玲上台發言時就表示，目前的修憲門檻，讓「憲法時刻」的啟動時間只能由政黨來定義，這意味著政黨之於修憲，有其重大責任。

管碧玲砲轟，國民黨主席朱立倫去年11月親自主持黨內修憲會議，接著到立院與黨團確定四大修憲主張，並將修憲草案版本送立院，「修憲是你任內的框架，不是承接過去的框架，過去的框架你可以廢，你自己的框架也要廢掉，躺在那裏嗎？」相信國民黨內不是沒有鴿派，要盡快秉持理性走向政黨合作展現民主的力量。

民進黨團幹事長劉世芳說，國民黨從修憲委員會召開以來始終沒人參加，連公聽會也是如此，預料未來草案進入審查階段，出席的可能性也不高了。她說，朱立倫最近可能因為公投與選罷案遭受黨內批判，但與其對黨內同志一直道歉，抓著民進黨指責，不如針對國家修憲大計進行討論。

民進黨立委陳亭妃則說，國民黨持續刻意透過程序杯葛，以高門檻的條件，讓修憲變成一事無成，未來無論是公聽會或審查階段，預料都將因為國民黨的沒有出席，讓修憲變成零。

民眾黨立委張其祿表示，中華民國的憲法有歷史淵源，讓大中國架構落在台灣，說實話不是很能適用，歷經7次修憲迄今，縫縫補補破洞依舊很多，當前的《憲法》是以很勉強的狀態來維持，修憲工程確實已是刻不容緩。

時代力量立委陳椒華說，立法院是目前唯一能啟動修憲的機關，但在這憲法時刻，恐怕已經出現功敗垂成的可能。黨籍立委王婉瑜說，她要譴責國民黨不願對話，也不願出席，修憲是國家大事，朝野要共同形塑樣貌，怠惰的做法，是違背人民的誠信，令人難以理解與失望，呼籲盡快坐下來進行實質討論。