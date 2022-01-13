台中海線漁民搶不到「鰻金」，向農業局長蔡精強（左三）陳情，希望協調上游水庫增加放水。（王文吉攝）

台中海線漁民撈不到鰻苗，質疑大甲溪水庫惜於放水所致。（王文吉攝）

每年11月至隔年2月是捕撈鰻苗的季節，大甲溪口海水、淡水交匯處是當地漁民捕撈的重要魚場，但是今年大甲溪水量較少，影響漁民捕獲量。台中海線漁民搶不到「鰻金」，集體向農業局長蔡精強陳情，希望市府協助上游水庫放水，環保局也要加強稽查工廠偷排廢水汙染大甲溪。

徐姓漁民表示，大甲溪上游水庫放的淡水，可以吸引外海的鰻魚苗，游進大甲溪，漁民才有鰻魚苗可以捕撈，目前淡水不足，希望在農民休耕期間，放多一點淡水給漁民使用。

另外林姓漁民則說，大甲溪沿線工廠林立，部分工廠還是有偷排廢水的情況，市府應該加強排水汙染稽查，否則廢水影響海河生物生態，也會破壞定置漁網設施。

市議員楊典忠表示，捕撈鰻苗有「鰻金」之稱，漁民除要向漁會登記，還要填報漁撈日誌及支付河道租金，沒想到漁獲量至今仍槓龜。漁民希望市府重視他們生計問題，所以聯繫農業局長蔡精強到大甲溪河床了解鰻苗漁民的心聲。

楊典忠也說，今年可能因為氣候與洋流關係，鰻苗漁期較往年晚到。針對大甲溪水流量較少的問題，農業局長蔡精強表示，已行文水利署中區水資源局反映，建議評估調節上游水庫放水量，兼顧大甲溪下游生態穩定。